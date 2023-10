Taksisti ih prevoze u gepecima: Sve više migranata ponovo stiže u BiH

Graničnoj policiji trenutno nedostaje 680 policajaca. Na terenu je stanje takvo da u praksi jedan policajac čuva nekoliko kilometara granice.

Bosna i Hercegovina suočava se sa pojačanim prilivom migranata. Od početka godine do danas – ušlo ih je više od 26 hiljada, što je za pet hiljada više nego u istom periodu prošle godine, a najviše ih je iz Maroka, Afganistana, Pakistana i Bangladeša, javlja BHRT.

Nadležni i pored svega tvrde, situacija je pod kontrolom.

Kakvo je stanje u Unsko-sanskom kantonu koji je, godinama nosio najveći teret krize?

Graničnoj policiji nedostaje policajaca

– Stavili su mi prvo pištolj na lice. Poslije toga, uzeli su mi telefon, novac, odjeću. Danas sam ovdje bez ičega, priča migrant iz Afganistana.

– Bili su naoružani, tukli su nas, čak su i puštali pse. Evo, pogledajte, to su rane, dodaje.

Graničnoj policiji trenutno nedostaje 680 policajaca. Na terenu je stanje takvo da u praksi jedan policajac čuva nekoliko kilometara granice.

Neophodna je saradnja s FRONTEX-om, to je tokom posjete Sarajevu ponovio i hrvatski premijer Andrej Plenković.

– Hrvatska želi sa Bosnom i Hercegovinom još snažniju saradnju, značajniju kontrolu granice, bolju saradnju u području readmisije te sklapanje sporazuma kada je riječ o FRONTEX-u. Smatramo da bi on mogao pomoći Bosni i Hercegovini u situaciji u kojoj se ona danas nalazi, rekao je Plenković.

Nešić: Situacija je pod kontrolom

Dugogodišnji pregovori i dogovori, sporne tačke i politička uslovljavanja došli su do kraja. Nenad Nešić nada se sporazumu s FRONTEX-om već do kraja godine. Do tada je situacija pod kontrolom.

– Mi trenutno nemamo nikakve krize, naše službe odgovaraju na sve postavljene zadatke. Prema uvjeravanju iz bezbjednosnih agencija ne prijeti nam nikakva kriza u ovoj godini, tvrdi Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.

U međuvremenu grupe migranata svakodnevno se mogu vidjeti na ulicama Bihaća. Mnogi u tome vide priliku za zaradu, osobito taksisti, koji im nerijetko naplate i mjesto u gepeku. Građani kažu – nije im svejedno. Kada uđu u Bosnu i Hercegovinu, migranti traže način da iz nje izađu što prije. Prihvatni centri samo su im usputna stanica. U kampu Lipa koji se nalazi iza mojih leđa trenutno boravi oko 1200 migranata, a u kampu Borići nešto više od 200.

FOKUS.BA