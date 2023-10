Poljoprivrednici iz BiH očekuju da Hrvatska otvori još dva prelaza

Dodatno otvaranje dva BIP granična prelaza sa Hrvatskom, uz postojeća dva, ubrzalo bi protok robe, prije svega sezonskog voća i povrća, iz Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, domaći poljoprivrednici se već godinama žale kako se njihovo voće i povrće danima zadržava na granici sa Hrvatskom, te propada, umjesto da se što prije plasira u zemlje Evropske unije.

“Dodatna dva BIP-a (Svilaj/Donji Svilaj i Izačić/Ličko Petrovo Selo) uz postojeća dva (Gradiška/Stara Gradiška i Bijača/Nova Sela), kao i obostrano osiguranje fitosanitarne inspekcije na četiri granična prelaza (Orašje/Županja, Kamensko/Kamensko, Gorica/Vinjani Donji i Ivanica/Gornji Brgat) prijedlozi su za koje se zalažemo, i to na osnovu zahtjeva udruženja, podataka o robnoj razmjeni i podataka o broju prelazaka teretnih vozila preko graničnih prelaza sa Republikom Hrvatskom”, rekli su za “Nezavisne novine” iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Naveli su da je za poljoprivredne proizvođače u BiH rješavanje ovih pitanja veoma važno, jer dolazi do velikih zastoja na granici, posebno kada se izvozi sezonska roba.

“Rješavanje ovog problema bi ubrzalo ispunjenje ugovornih obaveza koje proizvođači imaju. Prema našim informacijama, o tome je trebalo da razgovaraju Vlada RH i Savjet ministara BiH”, istakli su iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, ističe da je ovaj problem izražen već godinama, ali da nema interesa da se on riješi.

“Rješenje je da se otvori više graničnih prelaza, da lako kvarljiva roba ne čeka dugo na granicama, te da se produži rad fitosanitarnih inspektora od strane Hrvatske. Niko nema razumijevanja za naše probleme, a da li je bilo razgovora hrvatskih i naših vlasti da se to riješi, nemam pojma, ali je to jedan od najvećih problema za poljoprivrednike. Fitosanitarna inspekcija radi do 15 časova, a nama bi odgovoralo da to bude do 20 časova ili makar do 18”, naglasio je Dojčinović u izjavi za “Nezavisne novine”.

O ovom problemu i dugom čekanju na granicama sa Hrvatskom oglasili su nedavno i prevoznici u BiH, rekavši da njihovi problemi u međunarodnom transportu godinama traju, te da su najveći od njih to da vozači na granicama s Hrvatskom danima stoje, te im je ograničen boravak u Evropskoj uniji, zbog čega ispašta i domaća privreda.

Iz Svjetske banke su saopštili da vozači kamiona iz zemalja zapadnog Balkana čekaju na graničnim prelazima 26 miliona sati godišnje.

“Vozači kamiona trenutno svake godine nepotrebno izgube 26 miliona sati (skoro 3.000 godina) čekajući na graničnim prelazima između zemalja zapadnog Balkana. Ako se prosječno vrijeme potrebno za prelazak granice skrati za tri sata, što je razlika između prosječnog vremena na zapadnom Balkanu i u državama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj država (OECD), BDP u svakoj zemlji zapadnog Balkana mogao bi u srednjem roku porasti za tri odsto”, navedeno je u saopštenju Svjetske banke.

BIZNIS.BA