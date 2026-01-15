Četvrtak, 15 Januara, 2026
Teška nesreća na autoputu u Sloveniji: Nakon sudara cisterne s benzinom i kombija buknuo požar

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na autoputu u Sloveniji kada su se sudarili cisterna puna goriva i kombi. Eksplozija koja je odjeknula, uznemirila je građane. Oba vozila su u plamenu.
Saobraćaj na Šatajerskom autoputu je zatvoren, tačnije južni ulaz Slovenska Bistrica prema Ljubljani i Slovenska Konjica prema Mariboru.

Nesreća se dogodila kod Slovenske Bistrice u smjeru Ljubljane. Cisterna je u vlasništvu kompanije Petro, potvrđeno je za N1 Slovenija.
Sve službe su na terenu, a vatrogasci rade na gašenju požara. Informacije o povrijeđenima ili poginulima nisu još saopćene.
Zastoj na autoputu uzrokovao je velike gužve.

Izvor: N1

