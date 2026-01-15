Federalno ministarstvo poljoprivrede planira povećanje novčane podrške za proizvodnju mlijeka kod fizičkih lica

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kontinuirano radi na podršci razvoju mljekarstva u Federaciji BiH, prepoznajući proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka kao strateški važnu granu poljoprivrede i prehrambene industrije.

– Za 2026. godinu Ministarstvo planira povećanje novčane podrške fizičkim licima koja proizvode mlijeko na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. Nakon završetka procesa usvajanja Budžeta Federacije BiH u Parlamentu Federacije BiH, predviđeno je da se u okviru Programa utroška sredstava namijenjenih za poljoprivredu Federacije BiH predloži povećanje izdvajanja za otkupljeno mlijeko, na način da se postojeći iznos od 0,40 KM poveća na 0,42 KM, čime će fizička lica biti izjednačena sa pravnim licima. Ova mjera predstavlja direktnu pomoć proizvođačima mlijeka u prevazilaženju tržišnih izazova, stabilizaciji proizvodnje i očuvanju primarne poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH. Ministarstvo će i dalje pratiti tržište mlijeka, podržavati mljekare i osigurati da domaći proizvodi imaju stabilnu cijenu i tržište – poručuju iz Ministarstva.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić kazao je da je unapređenje položaja proizvođača mlijeka jedan od prioriteta resornog ministarstva.

– U toku je proces usvajanja Budžeta FBiH za 2026. godinu i nakon završetka ovog procesa lično ću se zalagati da se za oko 75 posto naših farmera (fizička lica) novčana podrška za proizvodnju kravljeg mlijeka sa sadašnjih 0,40 KM po litru poveća na 0,42 KM po litru čime bi se izjednačili sa pravnim licima – istakao je ministar Hrnjić.

Povećanjem novčane podrške za fizička lica Ministarstvo potvrđuje jedan od ciljeva a to je osigurati održivost mljekarske proizvodnje, očuvati radna mjesta i podržati domaće proizvođače u procesu razvoja mliječne industrije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.