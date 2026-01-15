Tuzlanski kanton domaćin centralnog obilježavanja godišnjice Armije Republike BiH

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić prisustvovao je juče koordinacijskom sastanku povodom priprema za realizaciju centralne manifestacije obilježavanja 34. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja će biti održana 15. aprila 2026. godine u Kasarni i na aerodromu „Dubrave“ u Živinicama. Sastanak je održan u objektu komande 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a okupio je predstavnike vojnih i civilnih institucija sa svih nivoa vlasti. Sastanku su uz premijera Halilagića prisustvovali komandant 5. pješadijske brigade OS BiH brigadni general Fahir Žilić, ministrica za boračka pitanja TK Senada Dizdarević, te predstavnici gradova Tuzla i Živinice.

Tokom sastanka razmatrane su organizacijske, sigurnosne i logističke aktivnosti neophodne za dostojanstveno obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Posebno je istaknuta važnost zajedničkog djelovanja svih uključenih institucija kako bi centralna manifestacija bila realizirana na najvišem nivou.

Premijer Halilagić je izrazio punu podršku svim planiranim aktivnostima, naglasivši da Tuzlanski kanton u kontinuitetu pokazuje visoku razinu odgovornosti i posvećenosti u njegovanju kulture sjećanja i obilježavanju ključnih datuma iz historije Bosne i Hercegovine.

„Tuzlanski kanton je posljednjih godina podigao ljestvicu kada je riječ o obilježavanju značajnih državnih praznika i historijskih događaja i drago nam je da je taj pristup prepoznat. Odluka da se centralna svečanost obilježavanja 34. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine organizuje upravo na području našeg kantona predstavlja veliku čast, ali i obavezu. Mjesto obilježavanja dodatno dobija na značaju imajući u vidu uspješnu tranziciju aerodroma „Dubrave“ iz vojnog u civilni, koji je danas jedan od najperspektivnijih projekata u Bosni i Hercegovini. Također, ne smijemo zaboraviti historijsku ulogu II korpusa Armije RBiH, koji je bio najveći korpus i branio najveću slobodnu teritoriju u našoj zemlji. Zbog svega navedenog, uspješna organizacija ove manifestacije za Vladu Tuzlanskog kantona predstavlja imperativ i pružit ćemo punu podršku u okviru svih naših kapaciteta“, poručio je premijer Halilagić.

Organizacija centralnog obilježavanja 34. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu potvrđuje njegovu historijsku, društvenu i institucionalnu ulogu u očuvanju vrijednosti na kojima je Bosna i Hercegovina odbranjena, te predstavlja još jedan primjer snažne saradnje civilnih i vojnih struktura u afirmaciji državnosti i slobode Bosne i Hercegovine.