Teško gostovanje za Bosnu: Večeras protiv Crvene zvezde u ABA ligi

Košarkaši Bosne u okviru regionalne ABA lige večeras u Beogradu gostuju ekipi Crvene zvezde.

“Studenti” u glavni grad Srbije odlaze s omjerom 6-5, nakon dvije vezane pobjede, a večeras ih očekuje jedan od najtežih ispita sezone. Igraju protiv jedne od najboljih ekipa u ligi koja je vezala pet pobjeda.

U okviru Eurolige beogradski tim je upisao dva vezana poraza i utakmicu protiv Bosne pokušat će iskoristiti da vrati samopouzdanje.

“Moramo da vratimo zajedništvo u igri. Bosna, naš naredni protivnik igra sa oscilacijama, međutim, iznenadili su Spartak u Subotici i pobijedili na nevjerovatan način. Zbog toga, ali i prikazanog do sada, sa puno respekta ulazimo u utakmicu u kojoj nam je pobjeda imperativ”, rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Njegov kolega na klupi Bosne Muhamed Pašalić očekuje zahtjevnu utakmicu za svoj tim, ali vjeruje da mogu odigrati kvalitetan meč.

“Crvena zvezda kažnjava svaku grešku i zato moramo biti maksimalno ozbiljni i fokusirani od prve minute. Ako budemo disciplinovani, energetski na visokom nivou i sprovedemo plan utakmice, vjerujem da možemo odigrati dobru i kvalitetnu utakmicu”, rekao je Pašalić.

Prvi ovosezonski susret ovih rivala pripao je Zvezdi, koja je u Sarajevu slavila rezultatom 86:77.

Košarkaš Bosne Petar Kovačević vjeruje da se mogu revanširati i pobijediti u Beogradu:

“Pokazali smo u prvoj utakmici sa Zvezdom da možemo da igramo na kvalitetnom nivou. Ključ je u odbrani, ako budemo ispunili sve zadatke na obje strane terena mislim da možemo da izborimo pobjedu”.

U fokusu večerašnjeg duela mogao bi biti obračun Jareda Butlera, glavnog strijelca Crvene zvezde, i Alfonsa Plummera, novog pojačanja Bosne i junaka prošlog kola sa 30 postignutih poena. Njihov dvoboj mogao bi odrediti ishod utakmice.

Susret počinje u 20 sati i 30 minuta.