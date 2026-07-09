Kolona sa žrtvama genocida ispraćena iz Sarajeva za Potočare

Kolona vozila s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine zaustavila se danas kod zgrade Predsjedništva BiH, gdje su brojni članovi porodica, građani i predstavnici vlasti odali počast žrtvama.

Među zvaničnicima koji su ispred Predsjedništva ispratili ovu tužnu kolonu i odali počast žrtvama genocida bili su član Predsjedništva BiH Željko Komšić, federalni premijer Nermin Nikšić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemal Ademović, reisul-l-ulema Husein ef. Kavazović, predstavnici diplomatskog kora, kao i mnogi drugi.

Kolona s tabutima deset žrtava genocida u Srebrenici krenula je jutros ispred zgrade JKP Groblja Visoko, zaustavljala se u Ilijašu i Vogošći, a nakon zgrade Predsjedništva BiH zaustavila se i pored pijace Markale i ispred Vijećnice.

Očekuje se da će u poslijepodnevnim satima kolona stići u Memorijalni centar Srebrenica, u kojem će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Senad (Zaim) Jusić (1975.), koji je u vrijeme smrti imao 20 godina, dok je najstarija Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939.

Osim njih, 11. jula će biti ukopani Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973., Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973., Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965., Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963., Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963., Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957., Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954., te Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine