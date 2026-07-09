Toplotni talas se nastavlja: Temperature do 34 stepena, poznato kakvo će vrijeme biti za vikend

Jutros, 9. jula, u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 7, Sokolac 10, Ivan Sedlo, Srebrenica 14, Bugojno, Doboj, Jajce, Sarajevo, Tuzla 16, Drvar, Zvornik 17, Banja Luka, Bihać, Livno, Sanski Most, Zenica 18, Prijedor 20, Bijeljina, Gradačac 21, Trebinje 23, Mostar, Neum 26.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 °C.

U petak. 10. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 °C.

U subotu, 11. jula, jutro pretežno sunčano uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.

U nedjelju, 12. jula, jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.