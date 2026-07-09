Tuzla će i ove godine koračati za žrtve Genocida: Poziv građanima na mirnu šetnju „8372 za Srebrenicu“

U okviru manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“, koja se od 26. juna do 10. jula održava u Tuzli kroz niz kulturnih, umjetničkih, naučnih i edukativnih programa posvećenih njegovanju kulture sjećanja i očuvanju istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice, i ove godine bit će održana tradicionalna mirna šetnja „8372 za Srebrenicu“.

Jedanaesta po redu mirna šetnja bit će održana 10. jula, a okupljanje učesnika planirano je u od 17.30 do 18.00 sati ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona odakle će šetnja i krenuti.

Učesnici će prepješačiti simboličnih 8.372 metra – jedan metar za svaku žrtvu genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Ruta vodi od Bosanskog kulturnog centra do Trga žrtava genocida u Srebrenici kod Čaršijske česme, a svaki njen segment nosi snažnu simboliku.

Jedan od inicijatora događaja, Adin Huremović, ističe da ga ne iznenađuje što je upravo Tuzla postala grad u kojem je ova aktivnost prerasla u tradiciju.

– S obzirom na antifašističku tradiciju Tuzle, nisam iznenađen što je ovaj događaj postao tradicija. Posebno nas raduje što je odavno prerastao okvire Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, pa danas slične šetnje možemo vidjeti širom Evrope i svijeta. Od samog početka željeli smo da svaki detalj nosi svoju simboliku – od Bosanskog kulturnog centra kao mjesta okupljanja, preko Trga slobode, do Trga žrtava genocida u Srebrenici, kao i samih 8.372 metra koje učesnici prelaze – kaže Huremović.

Dodaje da cilj nije živjeti u prošlosti, već iz nje učiti zbog budućnosti.

– Ne želimo živjeti u prošlosti, ali je ne smijemo zaboraviti zbog budućnosti. Posebno nas raduje što svake godine među učesnicima ima veliki broj mladih ljudi. Upravo oni će sutra biti nosioci kulture sjećanja i nastaviti ono što danas gradimo. Poslije Marša mira, ovo je najzahtjevniji događaj kojim odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Zato pozivam sve građane da nam se pridruže, da osjete ono bogatstvo i mir koje čovjek ponese nakon ove šetnje. Kada završite tih 8.372 metra, osjećate da ste nešto dali Srebrenici i Bosni i Hercegovini – poručuje Huremović.

Mirna šetnja „8372 za Srebrenicu“ nastala je s idejom da omogući svim građanima, posebno onima koji zbog zdravstvenih ili fizičkih razloga nisu u mogućnosti učestvovati u Maršu mira od Nezuka do Potočara, da na dostojanstven način odaju počast ubijenim Srebreničanima.

Tokom približno dva sata trajanja događaja učesnici simboličnim korakom prolaze put koji ih podsjeća na razmjere genocida, ali ih istovremeno poziva na lično promišljanje o odgovornosti svakog pojedinca da se ovakvi zločini nikada i nikome ne ponove.

Organizatori preporučuju učesnicima da sa sobom ponesu državne ili druge prigodne zastave i simbole te da se odjenu u skladu s vremenskim prilikama.

Izložba prije početka šetnje

Prije početka mirne šetnje, u 17.30 sati, na platou ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona bit će otvorena izložba „Šta ostaje“ autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle koja danas živi i stvara u Las Vegasu.

Kroz ciklus od šest portreta izložba istražuje unutrašnja stanja majki nakon gubitka njihovih najmilijih. Umjesto prikaza samog zločina, autorica kroz umjetnost govori o onome što ostaje poslije tragedije – sjećanju, boli, prisustvu i tišini koja traje.

Manifestaciju „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“ zajednički organizuju Medžlis Islamske zajednice Tuzla, JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“, Behram-begova medresa, Narodno pozorište Tuzla, Centar za kulturu Tuzla, JU Narodna biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, Neformalna grupa građana „8372 za Srebrenicu“, JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Centar za multidisciplinarna istraživanja Tuzla, uz podršku Muftijstva tuzlanskog i Grada Tuzla.