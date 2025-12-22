Trgovinski deficit FBiH u novembru u 2025. iznosio 781,3 miliona KM

Federacija BiH je u novembru 2025. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 915.555.000 KM, što je za 11,1 posto manje u odnosu na oktobar 2025. ili 1,3 posto manje u odnosu na novembar prethodne godine.

U novembru ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.696.903.000 KM, što je za 10,3 posto manje u odnosu na oktobar 2025., odnosno 1,8 posto više u odnosu na novembar 2024. godine.

U periodu januar – novembar 2025. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 1,05 posto, a uvoz je prosječno rastao za 0,04 posto.

Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 54 posto, što je za 0,4 posto manje u odnosu na oktobar 2025. kada je pokrivenost bila 54,4 posto.

Trgovinski deficit Federacije BiH za novembar 2025. je iznosio 781.348.000 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U novembru se iz FBiH najviše izvozilo u Njemačku, Hrvatsku i Austriju, a najviše se uvozilo iz Italije, Njemačke i Kine.



