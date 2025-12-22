Sutra (utorak) premijerna izvedba predstave “Eko – logika”

Decembarska pozorišna čarolija u Domu kulture Srebrenik se nastavlja premijernom izvedbom predstave “Eko – logika”.

Naime, s ciljem da popularizuje zelene teme, poveća vidljivosti lokalnih inicijativa za zaštitu životne sredine Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH dao je podršku i našoj lokalnoj zajednici.

Sutra, utorak, 23. decembra u 12 sati, edukativnom i satirično – humorističkom predstavom “Eko – logika” u izvedbi glumaca Gradskog teatra Srebrenik, a u produkciji JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, u teatarskom stilu se nastavlja edukacija o neophodnosti i sveopštem značaju zdrave i čiste životne okoline. Namjera je edukovati naše najmlađe i one nešto starije da razmišljaju ekologično, jer pogreške koje činimo danas – ostavljaju trajne posljedice na okoliš. Ulaz je slobodan. Treba napomenuti da će se predstava igrati i dalje, a cilj je da je pogledaju učenici svih osnovnih i srednje škole s područja Grada Srebrenika.