Ponedjeljak, 22 Decembra, 2025
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Sutra (utorak) premijerna izvedba predstave “Eko – logika”

By admin
0
19

Decembarska pozorišna čarolija u Domu kulture Srebrenik se nastavlja premijernom izvedbom predstave “Eko – logika”.
Naime, s ciljem da popularizuje zelene teme, poveća vidljivosti lokalnih inicijativa za zaštitu životne sredine Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH dao je podršku i našoj lokalnoj zajednici.
Sutra, utorak, 23. decembra u 12 sati, edukativnom i satirično – humorističkom predstavom “Eko – logika” u izvedbi glumaca Gradskog teatra Srebrenik, a u produkciji JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, u teatarskom stilu se nastavlja edukacija o neophodnosti i sveopštem značaju zdrave i čiste životne okoline. Namjera je edukovati naše najmlađe i one nešto starije da razmišljaju ekologično, jer pogreške koje činimo danas – ostavljaju trajne posljedice na okoliš. Ulaz je slobodan. Treba napomenuti da će se predstava igrati i dalje, a cilj je da je pogledaju učenici svih osnovnih i srednje škole s područja Grada Srebrenika.

Prethodni članak
Trgovinski deficit FBiH u novembru u 2025. iznosio 781,3 miliona KM
Naredni članak
Zlato obara historijske rekorde, srebro bilježi najveći rast
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a