Brojevi ne lažu: Ove godine u FBiH ugašeno više od 7.000 radnih mjesta

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Admir Čavalić upozorio je da je 2025. godina jedna od rijetkih u posljednjih deset godina u kojoj je u Federaciji BiH zabilježen pad broja zaposlenih, izuzimajući pandemijsku 2020. godinu. Pozivajući se na podatke Porezne uprave FBiH, naveo je da je krajem 2024. godine bilo evidentirano 551.452 zaposlenih, dok je taj broj sada pao na 546.663.

„Kako se 2025. godina bliži kraju, bitno je istaći da je ovo jedina godina u posljednjoj dekadi, pored pandemijske 2020, u kojoj imamo evidentiran pad broja zaposlenih u Federaciji BiH“, istakao je Čavalić, dodajući da su brojke jasne i da ih je nemoguće drugačije tumačiti.

On je naglasio da je do pada zaposlenosti došlo uprkos značajnim izdvajanjima Vlade FBiH. „Vlada je za održavanje zaposlenosti pripremila oko 110 miliona maraka novca poreskih obveznika, uz dodatno smanjenje zbirne stope doprinosa za 5,5 posto, ali pad je i dalje pad“, rekao je Čavalić, ocijenivši da su ta sredstva mogla biti iskorištena za pomoć socijalno ugroženima ili penzionerima.

Prema njegovim riječima, ove mjere su eventualno ublažile negativan trend, ali ga nisu zaustavile. „Možda je to utjecalo da pad ne bude 20 ili 25 hiljada zaposlenih, kako se ranije očekivalo, nego oko 12 do 13 hiljada, ali činjenica je da se pad desio“, istakao je.

Čavalić je posebno kritikovao, kako je naveo, ekonomski populizam vlasti. „Nije i ne bi trebala biti uloga vlasti da javnim novcem održava zaposlenost, već da stvori okvir za nova zapošljavanja. Još gore je kada se politikama vlasti direktno uništava zaposlenost“, rekao je, dodajući da populističke mjere kratkoročno mogu zvučati privlačno, ali dugoročno dovode do problema.

Kao posljedice takvih politika naveo je i rast cijena. „Kroz nekoliko mjeseci nakon populističkih poteza dobijemo pad zaposlenosti i inflaciju. Ove godine inflacija je, prema podacima Centralne banke BiH, preko četiri posto“, naglasio je Čavalić.

Na kraju je poručio da će nastaviti ukazivati na ove podatke uprkos kritikama.

„Istina smeta botovima i pojedinim političkim subjektima na vlasti, ali brojke su jasne – 551.452 zaposlenih u 2024. godini je više od 546.663 danas“, zaključio je Čavalić, piše Tuzlainfo.ba