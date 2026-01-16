Tužilaštvo TK tražilo produženje pritvora za dva mjeseca, Kantonalni sud Tuzla produžio pritvor za jedan mjesec

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je Vijeću Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog da se u skladu sa članom 149. stav 2 Zakona o krivičnom postupku FBiH, produži mjera pritvora za još dva mjeseca za Mirsada Bakalovića (49), bivšeg direktora u Domu penzionera Tuzla i Zinaidu Razić Halilović (46), šeficu Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u Domu i članicu Upravnog odbora.

Obzirom na to da je sud donio odluku da se mjera pritvora produži za jedan mjesec, a ne za dva mjeseca-kako je predložilo Tužilaštvo TK, Vrhovnom sudu FBiH će biti izjavljena žalba na ovakvu odluku Kantonalnog suda Tuzla.

Napominjemo da se radi o izuzetno složenoj i kompleksnoj istrazi na kojoj se konstantno radi punim intenzitetom i kapacitetima, te da se ovakva istraga realno ne može okončati u kratkom vremenskom periodu, obzirom na obim istražnih radnji koje se provode i posljedice koje su nastupile.

Podsjećamo, oni su osumnjičeni da su kao saučesnici počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

U prijedlogu za produženje pritvora je navedeno da se radi o posebno teškom krivičnom djelu za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 12 godina, uslijed čega je u požaru koji je izbio u Domu penzionera Tuzla 4. novembra 2025. godine prouzrokovana smrt većeg broja osoba starije životne dobi, korisnika usluga Doma, i povrijeđeno je više od 40 osoba

Također, radi se o vanrednim okolnostima, posebno teškim obzirom na posljedice krivičnog djela, a koje su izazvale veliku uznemirenost javnosti, te da bi puštanje na slobodu osumnjičenih moglo rezultirati stvarnom prijetnjom za narušavanje javnog reda i mira, saopštili su iz Kantonalnog tužilaštva TK.