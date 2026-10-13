UKC Tuzla dobija opremu vrijednu više od 50.000 KM za liječenje novorođenčadi i djece

Univerzitetski klinički centar Tuzla dobit će medicinsku opremu vrijednu oko 50.310 KM, namijenjenu unapređenju zdravstvene zaštite novorođenčadi i djece.

Donaciju čine mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde, koje će biti namijenjene Odjeljenju za novorođenčad i Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Sredstva za nabavku opreme osigurali su Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo tuzlansko i Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“.

Uručenje medicinske opreme planirano je za danas, 13. oktobra, u 10 sati, u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla.

Donacija je usmjerena na unapređenje uslova liječenja najmlađih pacijenata i jačanje kapaciteta zdravstvene zaštite u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Tuzlainfo.ba