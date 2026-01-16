Sindikalna potrošačka za decembar iznosi 3.313,90 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec decembar 2025. godine iznosi 3.313,90 KM. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec oktobar 2025. iznosila je 1.632,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 1.000,00 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,25%. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 30,17%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke ko rpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

Prehrana – 43,19%

Stanovanje i komunalne usluge – 14,97%

Higijena i održavanje zdravlja – 9,25%

Obrazovanje i kultura – 10,86%

Odjeća i obuća – 10,86%

Prijevoz – 4,83%

Održavanje domaćinstva – 6,04%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, navedeno je iz SSSBiH.

U novembru 2025. godine Sindikalna potrošačka korpa iznosila 3.355,25 KM.

Tako je u decembru u odnosu na novembar došlo do smanjenja za 41,35 KM.