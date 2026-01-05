Tužilaštvo USK formiralo predmet zbog smrti 22-godišnjeg Adema Jušića

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ovim putem obavještava javnost da je po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi provjere informacija i svih okolnosti u vezi pisanja medija o događaju da je dvadesetdvogodišnji J.A. iz Bihaća preminuo dana 02. januara 2026. godine u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać uslijed nepravovremenog ukazivanja liječničke pomoći i nesavjesnog liječenja nakon zadobivanja ozljeda u saobraćajnoj nesreći.



Predmet je formiran po službenoj dužnosti nakon održanih protesta u Bihaću dana 04. januara 2026. godine.

Ističemo da će Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predmet uzeti prioritetno u rad i odmah poduzeti sve radnje dokazivanja i sveobuhvatno istražiti sve okolnosti kako saobraćajne nesreće koja se dogodila, tako i osnovanost navoda o postojanju osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela Nesavjesno liječenje ili Neukazivanje liječničke pomoći na štetu preminulog J.A. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona će o rezultatima provjera blagovremeno i redovno informirati javnost, saopšteno je iz Tužilaštva USK.

Podsjećamo, prijatelji i porodica preminulog mladića su na jučerašnjem masovnom protestu poručili da mu se moglo pomoći da ljekari nisu kasnili te poručili da se ovaj slučaj neće zataškati.

Također, jučer je direktor Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” Amel Kardašević za “Avaz” kratko rekao da čekaju nalaz obdukcije te pozvao MUP i Tužilaštvo da sve istraže.