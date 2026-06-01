Visoko povećava takse kladionicama, najavljena veća regulacija igara na sreću

Grad Visoko uvodi više komunalne takse za kladionice, dok i druge općine razmatraju slične mjere u cilju jače regulacije.

Grad Visoko donio je odluku kojom se uvodi povećanje komunalnih taksi za priređivače igara na sreću, prema kojoj će kladionice od narednog mjeseca plaćati između 15.000 i 20.000 KM godišnje po poslovnici.

Prema objavi koja je podijeljena na društvenim mrežama od strane Selmira Mujagića, ova odluka ima za cilj, kako je navedeno, smanjenje broja kladionica na području grada, uz poruku da se želi ograničiti njihov utjecaj u lokalnoj zajednici, pišu Vijesti.ba.

U isto vrijeme, u Zavidovićima je usvojen nacrt odluke o komunalnim taksama, što predstavlja prvi korak ka mogućem povećanju nameta za priređivače igara na sreću i slične djelatnosti.

Mujagić tvrdi da su godinama, kako navodi, značajni prihodi odlazili iz lokalnih zajednica prema industriji igara na sreću, te da sada dolazi do promjene pristupa i jačeg regulisanja ovog sektora.

On je također istakao da su pojedini lokalni politički akteri podržali ili pokrenuli slične inicijative u svojim sredinama, dok je, prema njegovim tvrdnjama, u Cazinu došlo do odbijanja predloženih mjera.

“NES je odbio ponudu koju sam im poslao. Uskoro ide novi federalni zakon i pritisak na sve kantone ispred Saveza da se ovo usvoji, a onda usvajanje u Cazinu više neće imati nikakvu težinu. Tada će to raditi pod moranje, a ne pod lažnom parolom “uz narod smo”. Da ne bude zabune, vijećnici NES-a iz drugih općina su redom stali uz narod, te su ovu inicijativu ili sami podnijeli ili javno podržali. Problem je isključivo NES Cazin”, navodi Mujagić.

U objavi se navodi i da bi planirane izmjene na federalnom nivou mogle dodatno utjecati na regulaciju ove oblasti u narednom periodu.