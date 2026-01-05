Objavljena dugoročna vremenska prognoza: Temperature do -15 stepeni, a onda slijedi promjena

Nestabilno vrijeme sa kišom u centralnoj i južnoj Hercegovini i snijegom u Bosni izgledno je do kraja radne sedmice. Snijeg u Bosni biće manjeg intenziteta u odnosu na nedjelju, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Padavine u obliku kiše u Hercegovini očekuju se uglavnom iznad 10 mm u utorak, srijedu i četvrtak. U petak u jutarnjim satima, snijeg je moguć i na jugu zemlje.Pritom temperature zraka naročito u jutarnjim satima do petka biće sve niže.Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između -8°C i -2°C u Bosni,do 2°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature između -5°C i 0°C u Bosni do 6 na području Hercegovine. U petak u Bosni očekivane jutarnje temperature variraće od -15°C do -9°C, na području Hercegovine od -4°C do 0°C.Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od ponedjeljka 12. januara prognozira se pretežno oblačno i stabilno vrijeme bez padavina. Sredinom sedmice(od 15. januara) moguće su nove padavine. Padavine će isključujući planinskapodručja biti uglavnom u obliku kiše. Jutarnje temperature između -1°C i 4°C u Bosni do 7°C u Hercegovini, najviše dnevne između 2°C i 7°C u Bosni do 11°C u Hercegovini.Nestabilno vrijeme sa kišom u centralnoj i južnoj Hercegovini i snijegom u Bosni izgledno je do kraja radne sedmice. Snijeg u Bosni biće manjeg intenziteta u odnosu na nedjelju.

