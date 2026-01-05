Vanredni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona

Hidrometeorološki podaci (HMS Bukovčić Tuzla)

Temperatura: 0oC

Vlažnost: 88%

Pritisak: 976 hPa

Visina sniježnog pokrivača: 44 cm

Vodostaj na HA Modrac Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 198,22 mnm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 3,18 m3/s.

06. Nevrijeme (LP – 6)

Zbog velikih snježnih padavina saobraćaj se odvija otežano na svim putnim pravcima. U pojedinim prigradskim mjesnim zajednicama, zbog visokog snijega, u prekidu je napajanje električnom energijom. Prema informacijama iz Elektroprivrede BiH, trenutno je zbog kvarova na 31 dalekovodu najteža situacija u Tuzlanskom kantonu, gdje je bez električne energije više od 29 hiljada potrošača. Posebno je teška situacija na području Živinica, gdje je bez električne energije više od 11 hiljada potrošača, zatim u Lukavcu i Srebreniku, gdje je bez snabdijevanja oko 10 hiljada potrošača.

Banovići

Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite općine Banovići na području općine nema većih problema, saobraćaj se odvija otežano radi velike količine snijega u visinskim dijelovima općine. Snabdijevanje električnom energijom je bez većih zastoja.

Čelić

Regionalni putevi prema Tuzli, Brčkom i Loparama su prohodni. Lokalni putevi su očišćeni u 90% slučajeva, a ekipe zimskog čišćenja su na terenu i održavaju njihovu prohodnost. Problem predstavljaju pojedini zaseoci u planinskom dijelu Majevice, gdje se ulažu napori na njihovom čišćenju. Prioritetno su očišćeni putevi do zdravstvenih ustanova i drugih važnih institucija. Snabdijevanje električnom energijom je otežano. Sinoć od 19:30 bez napajanja električnom energijom ostala su sva naselja osim gradskog dijela Čelića. U prijepodnevnim satima struju su dobila naselja Ratkovići, Vražići, Brnjik i Velino Selo, a očekuje se da do

kraja dana struja dođe i u naselja Nahvioci, Šibošnica, Gornji i Donji Humci, Drijenča, Miladići i Sitari.

Zbog prekida napajanja strujom došlo je i do prekida telefonske i internetske mreže. Snabdijevanje vodom je uredno, međutim, ukoliko kvarovi na elektrodistributivnoj mreži potraju, očekuje se poremećaj u vodosnabdijevanju.

Doboj Istok

Saobraćaj na magistralnoj cesti M4 Doboj–Tuzla na prostoru općine odvija se bez prekida, ali veoma otežano zbog prisutnog snijega i leda na kolovozu. Saobraćaj na regionalnoj cesti R354 Klokotnica–Lukavica također se odvija otežano, te je autobuska linija Gračanica–Lukavica preusmjerena na obilazni put preko Grapske (RS).

Promet svim lokalnim putnim pravcima odvija se usporeno. Nadležne službe su na terenu sa svim raspoloživim kapacitetima.

Gračanica

Visina snježnog pokrivača u brdskim predjelima dostiže oko 60–70 cm. Zimske službe redovno čiste saobraćajnice, ali zbog velikog snijega i snježnih nanosa otežano je čišćenje putnih komunikacija (lokalne ceste po MZ), naročito u brdskim predjelima. Sva raspoloživa mehanizacija angažirana je na čišćenju snijega i snježnih nanosa. Svi putni pravci su prohodni, uz otežano saobraćanje zbog količine snijega.

Gradačac

Aktivirana je zimska služba (firma Balegem d.o.o.), koja je na teren poslala svoja vozila za čišćenje snijega i posipanje materijala. U sklopu zimske službe predviđeno je i angažiranje traktorista i drugih mašina na čišćenju manjih ulica i sokaka u ruralnim dijelovima grada.

Većina glavnih saobraćajnica je prohodna, ali su određeni problemi nastajali na velikim uzbrdicama (u ul. Šehitluci na magistralnom putu Gradačac–Ormanica), kao i na Hunkama, također na već navedenoj putnoj komunikaciji. Nastavlja se čišćenje prioriteta IV kategorije, odnosno čišćenje sokaka u gradskom području, kao i ostalim dijelovima grada.

Za danas u 12:00 zakazana je hitna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite radi analize trenutne situacije sa snježnim padavinama i eventualnog poduzimanja potrebnih mjera u otklanjanju poteškoća u funkcioniranju saobraćaja i drugih bitnih aktivnosti stanovništva, privrednih i drugih subjekata.

Kalesija

Lokalni putevi su prohodni, ekipe za čišćenje su na terenu. Magistralni put nije adekvatno očišćen, zbog čega dolazi do smetnji u saobraćaju.

Zbog velike količine snijega došlo je do prekida snabdijevanja električnom energijom u mjesnim zajednicama Prnjavor, Dubnica, Miljanovci i Sarači.

Kladanj

STANJE NA PUTEVIMA

Na području općine Kladanj radovi na čiščenju puteva se obavljaju u kontinuitetu od početka snježnih padavina koje su zahvatile područje cijele općine Kladanj. U toku protekla dva dana prioriteti u čišćenju puteva bili su putevi I i ll kategorije. Prestankom padavina čišćenje se nastavlja na svim ostalim putevima na području općine. Zbog visine i težine snijega otežano je čišćenje tako da su angažirani i dodatni kapaciteti pored izvođača radova koji su angažirani na Zimskom održavanju puteva na području općine Kladanj. Prohodni su svi lokalni i ne kategorizirani putevi do svih naseljenih mjesta a ekipe Civilne zaštite su na terenu sa izvođačima radova.

VODOSNABDIJEVANJE

Kada je u pitanju vodosnabdijevanje na području općine Kladanj odnosno kada su u pitanju vodovodi kojima upravlja Javno poduzeće ,,Komunalac” Kladanj stanje je uredno odnosno nema prekida u napajanju vodom na vodovodima koji su gravitacionog tipa. Na vodovodima

na kojima postoje pumpna postrojenja a to su vodovod u Stuparima i vodovod ,Zlaća” u Noćajevićima došlo je do prekida u napajanju vodom obzirom da je došlo do prekida u napajanju električnom energijom.

SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

U protekla dva dana dolazilo je do prekida u napajanju električnom energijom u svim mjesnim zajednicama na području općine. Uz angažman uposlenika Elektroprivrede sanirana je većina kvarova a trenutno su sve ekipe na terenu i rade na uspostavljanju sistema na potezu Kladanj – tunel Karaula, Gojsalići – Starić i Tuholj – Muška voda. Prema podacima dobivenim od predstavnika EP BiH očekuje se da će u toku dana biti sanirani svi kvarovi

Srebrenik

Visina snježnog pokrivača je između 30 i 50 cm. Služba za zimsko održavanje unutar J.P. „9. Septembar“ d.d. Srebrenik angažirana je sa svim kapacitetima, uključujući i kooperante. Lokalni putni pravci su djelimično očišćeni. U gradskoj i prigradskoj zoni, zbog ranije parkiranih vozila, ne mogu se čistiti parkinzi. Nisu se stekli uvjeti za proglašenje stanja prirodne nepogode od visokog snijega i snježnih nanosa.

Sapna

Svi lokalni putevi su prohodni, snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Teočak

JKP Teočak sa svojim podugovaračima i dalje vrši kontinuirano čišćenje i održavanje putnih pravaca. Svi putevi na području općine su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano. Nije bilo prekida u snabdijevanju električnom energijom, kao ni problema u vodosnabdijevanju, niti drugih vanrednih događaja.

Tuzla

Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite Grada Tuzla na području grada uslijed velikih sniježnih padavina došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na području više naselja (Orašje, Par Selo, Grabovica, Simin Han, Čaklovići, Sarajac, dio Gornje Tuzle, Svići, Jovići). Sve ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Također radi prekida u snabdijevanju električnom energijom otežano je i vodosnabdijevanje u više naselja na području Grada (Husino, Kiseljak, Mramor, Ljepunice, Marići, Dobrnja, Čanići, Markelići, Orašje, Par Selo, dio Požarnice, Trakilovići, Jovanovići, Bojići, Polom, dio Grabovice). JKP Komunalac Tuzla radi na čišćenju snijega po prioritetima.

Živinice

Na području grada Živinice otežano je odvijanje saobraćaja i snabdijevanja električnom energijom u određenim mjesnim zajednicama. Nadležne službe od samog jutra aktivno rade na rješavanju pomenutih problema. Operativni centar grada Živinice nije zaprimio pozive o ugroženoj sigurnosti, narušavanju zdravlja ili realnoj opasnosti po život i imovinu građana. Javne i zdravstvene ustanove funkcioniraju bez većih problema. Služba civilne zaštite, na osnovu svih pomenutih parametara, smatra da trenutno nije realno proglašavati stanje prirodne nesreće.