Pioniri OK “Gradina Tempoplast” osvojili drugo mjesto na Federalnom takmičenju

U subotu je u Kalesiji održano Federalno takmicenje u odbojci za pionire. U završnicu takmičenja ušle su tri ekipe: OK “Bosna” Kalesija,premijeligaš OK “Domaljevac” iz Domaljevca i OK “Gradina Tempoplast”. U izuzetno kvalitetnoj igri, naši pioniri su, pod palicom trenera Tursunovića, zauzeli drugo mjesto i plasirali se na završnicu Državnog prvenstva koje ce se održati krajem aprila. Podsjetimo da je januar bio rezervisan za kvalifikacije mlađih selekcija. Kadeti i juniiri OK “Gradina Tempoplast” nisu se uspjeli plasirati na završnicu Državnog prvenstva ali zato su najmlađi postigli odličan rezultat, pa će se boriti za titulu najboljeg u Bosni i Hercegovini.