Utorak, 27 Januara, 2026
NaslovnicaMAGAZINSPORT

Pioniri OK “Gradina Tempoplast” osvojili drugo mjesto na Federalnom takmičenju

By admin
0
62

U subotu je u Kalesiji održano Federalno takmicenje u odbojci za pionire. U završnicu takmičenja ušle su tri ekipe: OK “Bosna” Kalesija,premijeligaš OK “Domaljevac” iz Domaljevca i OK “Gradina Tempoplast”. U izuzetno kvalitetnoj igri, naši pioniri su, pod palicom trenera Tursunovića, zauzeli drugo mjesto i plasirali se na završnicu Državnog prvenstva koje ce se održati krajem aprila. Podsjetimo da je januar bio rezervisan za kvalifikacije mlađih selekcija. Kadeti i juniiri OK “Gradina Tempoplast” nisu se uspjeli plasirati na završnicu Državnog prvenstva ali zato su najmlađi postigli odličan rezultat, pa će se boriti za titulu najboljeg u Bosni i Hercegovini.

Prethodni članak
Švedska deportovala autističnog Raifa (4) u BiH. Roditelji su očajni
Naredni članak
Tužilaštvu TK predato 14 osoba zbog sačekuše za navijače Crvene zvezde
admin

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

SPORT

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a