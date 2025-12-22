Tuzla domaćin informativnog bazara Islamic Reliefa o sponzorstvu jetima

Islamic Relief Bosne i Hercegovine organizuje informativni bazar posvećen programu sponzorstva jetima, koji će biti održan 27. i 28. decembra 2025. godine na Trgu slobode u Tuzli, kod Čaršijske česme, u periodu od 12:00 do 19:00 sati.

Cilj informativnog bazara je približiti građanima jedan od najznačajnijih i najdugovječnijihhumanitarnih programa Islamic Reliefa – Program sponzorstva jetima, koji se provodi još od 1986.godine, dok je u Bosni i Hercegovini aktivan od 1992. godine. Kroz ovaj program do danas je u Bosni i Hercegovini sponzorisano više od 3.000 djece, dok trenutno 1.300 djece ima osiguranu redovnu podršku. Na listi čekanja se, nažalost, i dalje nalazi više od 120 djece koja čekaju svog sponzora.

Program sponzorstva jetima namijenjen je djeci koja su izgubila jednog ili oba roditelja, kao i njihovim porodicama, s ciljem unapređenja osnovnih životnih uslova, podrške obrazovanju te jačanja socijalne i emocionalne stabilnosti djece. Riječ je o dugoročnoj podršci koja djeci pruža kontinuitet, sigurnost i osjećaj da nisu sami.

Iz Islamic Reliefa BiH ističu da se dugogodišnji rezultati ovog programa ogledaju u brojnim mladim ljudima koji su, zahvaljujući sponzorstvu, završili svoje školovanje i danas aktivno doprinose društvu radeći u različitim sektorima.

Građani Tuzle srdačno su pozvani da posjete informativni bazar Islamic Reliefa BiH, gdje će u ugodnoj atmosferi, uz društvene igre i slatkiše, imati priliku iz prve ruke saznati više o programu sponzorstva jetima. Predstavnici organizacije bit će dostupni tokom trajanja bazara za sva pitanja, dodatne informacije i razgovor s posjetiocima.