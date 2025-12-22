Edukativno predavanje i promocija knjige u MSŠ Srebrenik

U Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik danas je upriličeno predavanje o zloupotrebi droga, uz promociju knjige „Povratak“, s ciljem podizanja svijesti mladih o važnosti zdravih životnih izbora i odgovornog ponašanja.



Predavanje su održali direktor CROPS-a prof. Mevludin Joldić i prof. dr. sc. Meliha Bijedić, koji su kroz stručno znanje i primjere iz prakse učenicima približili ozbiljnost problema ovisnosti, naglašavajući značaj prevencije, lične odgovornosti i pravovremenog donošenja ispravnih odluka.



U sklopu programa predstavljena je i knjiga „Povratak“, autorice Hazete Hamzić Salihović, koja snažnom, iskrenom i emotivnom porukom govori o posljedicama ovisnosti, ali i o nadi, ličnoj snazi te mogućnosti promjene i novog početka. Moderatorica programa bila je prof. Nasiha Avdić, koja je svojim profesionalnim pristupom doprinijela uspješnoj realizaciji današnjeg programa.

