Reisul-ulema Kavazović uputio čestitku povodom blagdana Božića

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je danas čestitku vrhbosanskom nadbiskupu msgr. Tomi Vukšiću, povodom nastupajućeg blagdana Božića.

– Vaša eminencijo, monsinjore Vukšiću, nadbiskupe vrhbosanski,

Iskreno poštujući nastupajuće praznične dane posebnog duhovnog raspoloženja koje osjećaju i kojim se inspiriraju katolici širom svijeta, pa time i vi, naše komšije i sugrađani, u svoje lično i u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini čestitam Vama osobno, gospodine monsinjore, ali i redovnicima i redovnicama Katoličke crkve i svim katolicima u našoj zemlji, veliki blagdan rođenja Isusova.

Molim Uzvišenog Boga da zbliži srca svih naših ljudi i ispuni ih razumijevanjem i brigom jednih za druge, i osnaži im volju da u zajedničkoj radosti i sreći grade društvo slobode, napretka i jednake šanse za sve – kaže se u čestitki reisul-uleme.

(MINA)