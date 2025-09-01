Tuzla: Maloljetnik izboden u sukobu, hitno operisan

U neposrednoj blizini Osnovne škole “Kreka” u Tuzli jutros, 1. septembra, došlo je do incidenta u kojem su učestvovala tri maloljetnika.

Tom prilikom jedan maloljetnik je zadobio povrede nanesene oštrim predmetom.

Iz škole su potvrdili da nijedan od učesnika događaja nije učenik OŠ “Kreka”.

Navodno je povrijeđeni maloljetnik zadobio ubodnu ranu u predjelu abdomena.

“Pacijent inicijala K.A. (2008. godište) hospitaliziran je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla, gdje je u toku operativni zahvat”, potvrdila je glasnogovornica UKC-a Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.