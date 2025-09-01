Evo za šta se terete vlasnica kuće i sin nakon šokantnog slučaja u Brčkom

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv osoba Z. Đ. (72) i A. Đ. (38) iz Brčko distrikta BiH, inače vlasnika kuće u kojoj je 25. februara pronađeno 31 dijete bez roditeljskog nadzora, zbog osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela, saopćeno je iz Tužilaštva Brčko distrikta.

Dodaje se da se Z. Đ. na teret stavlja da je učinila krivično djelo neovlaštenog bavljenja određenim zanimanjem, te krivično djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta, u saizvršenju sa A. Đ.

– Osobi A.Đ. (38) na teret se, osim saizvršenja krivičnog djela zapuštanja i zlostavljanja djeteta, stavlja i izvršenje krivičnih djela iskorištavanja djeteta radi pornografije i bludne radnje nad djetetom mlađim od 15 godina – naveo je glavni tužioc Brčko distrikta Radmil Ivanović u pisanoj izjavi.

Napominje i da je Osnovni sud Brčko distrikta potvrdio i osmu optužnicu protiv roditelja S.O. (43) zbog osnovane sumnje da je grubo zanemario svoju roditeljsku dužnosti zbrinjavanja prema svoje četvero djece.