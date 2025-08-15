Tuzla: Željeznice bez vizije, džungla umjesto stanice

I dok druge države ulažu napore i novac u razvoj željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Bar ne u dijelu koji se odnosi na Tuzlanski kanton. Građani ovog kantona godinama slušaju iste političke fraze, kako postoje planovi, ideje i potreba da se iz Tuzle može putovati vozom.

No, ono što nedostaje je stvarna želja donosioca odluka da se brojne ideje sprovedu u djelo. U konačnici, sve ostaje samo na papiru i neiskrenim saopštenjima za javnost, kojima se građani žele ubijedit da će im, koliko od sutra, biti bolje. Činjenica, sutra nikada neće nestati, a da će biti bolje u svakom smislu pa i u onom koji se odnosi na putnički željeznički saobraćaj, mnogi su već izgubili nadu.

Ali treba biti iskren pa priznati da se u našoj državi ulaže, no čini se ne tamo odakle se u državne budžete najviše crpi, a to je upravo Tuzlanski kanton.

Problema je u ovom kantonu mnogo, a putnički željeznički saobraćaj samo je jedan od brojnih prepreka za normalan život dostojan čovjeka, kojeg su valjda zaslužili i Tuzlaci. O ovom problemu najviše priča Neformalna grupa građana “Prijatelji željeznice” čije se mišljenje, nažalost, često ne uvažava.

Navode da, drugi ovogodišnji turistički voz Sarajevo-Vareš-Sarajevo kreće u subotu, 16. augusta 2025. godine. Krajem jula, iz Bihaća, put Bosanske Krupe zatutnjao je turistički vozić za učesnike 51. Una regate, a dakako da i ove sezone građani Sarajeva uživaju u vožnji Talgo vozovima, dolinom Neretve, do Mostara, Čapljine, pa sve do Ploča i plavog Jadrana. U isto vrijeme, najmnogoljudniji Tuzlanski kanton, te grad Tuzla, čija Panonska jezera jesu jedan od najvećih turističkih potencijala BiH i regiona već šestu godinu su ostavljeni bez putničkog željezničkog saobraćaja. Da stvar bude apsurdnija, za ovih šest godina prugama Tuzlanskog kantona ne samo da nije nije prošao putnički voz već nije “zalutao” nijedan putnički željeznički vagon.

Ovdje se djeca ne mogu potpuno edukovati iz saobraćajne kulture, građani ne mogu koristiti ekološki prihvatljiviji vid prijevoza, gradovi smanjiti gužve na gradskim saobraćajnicama, a turisti uživati u sve atraktivnijim turističkim turama željeznicom, navode “Prijatelji željeznice” Tuzla.

U proteklih skoro pa šest godina nije učinjeno ništa da se putnički vozovi vrate na Tuzlanski kanton, nije počela elektrifikacija pruga niti je nabavljen dizelmotorni voz. Nažalost, ono što je vidljivo je da Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine tuzlansku željezničku infrastrukturu svjesno vode ka samouništenju, u kojem stanica Tuzla iz dana u dan sve više podsjeća na džunglu u centru grada.

“Prijatelji željeznice” Tuzla pitaju se da li je rastinje koje je prekrilo pruge u Tuzli, možda nova atrakcija ? Za rukovodioce željeznice bez vizije, sindikate željezničara bez misije, vlast bez strategije i građane bez prava i mogućnosti koje pruža 21. stoljeće.

Jedno je sigurno, ukoliko dopustimo da korov proguta stanicu u Tuzli, progutaće i druge stanice duž ove pruge, u konačnici i prugu, te svaku nadu za razvoj modernog prigradskog i međugradskog željezničkog saobraćaja, a turistički voz za Tuzlanski kanton ostat će samo motorna igračka iz centra grada, poručuju “Prijatelji željeznice” Tuzla.

(RTV TK)