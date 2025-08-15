Konzorcij logistika BiH traži hitnu intervenciju zbog nezakonitog postupanja prema vozačima iz BiH

Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine uputio je zahtjeve šefu Delegacije Evropske unije u BiH Luigiu Soreci i visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu da uklone diskriminaciju bh. transportnoj industriji, a najavili su i proteste ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Na protestima koje su najavili za 1. septembar, kako je navedeno u pismima upućenom ambasadoru Soreci i visokom predstavniku Schmidtu, Konzorcij će javno istaći nezadovoljavajući odnos institucija EU prema prevoznicima iz BiH.

Razlog zbog kojeg se obraćaju Delegaciji EU je “zabrinjavajuća i pravno neutemeljena praksa hapšenja i sankcioniranja profesionalnih vozača iz BiH u državama članicama EU”.

Iz Konzorcija podsjećaju da su BiH i EU potpisnice i ugovorne strane Evropskog sporazuma o radu vozača i posada vozila koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR), kao i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Također napominju da ovi dokumenti definiraju obaveze i prava država potpisnica, uključujući međusobno priznavanje pravila o vremenu vožnje i odmora profesionalnih vozača te zabranu diskriminacije u pružanju usluga međunarodnog transporta.

Dodatno su podsjetili na presudu Saveznog suda Austrije, kojom je utvrđeno da je vozač iz BiH neosnovano i nezakonito uhapšen zbog navodnog kršenja pravila o radnom vremenu, iako je bio u potpunosti usklađen sa AETR standardima.

– Ova presuda potvrđuje da nacionalne vlasti država članica EU moraju poštovati međunarodne sporazume na koje su pristale. Ovakva praksa šalje vrlo lošu poruku prevoznicima iz BiH – istaknuto je u pismu.

Naglasili su da se mora hitno prestati sa hapšenjem bh. vozača, koji nisu “azilanti niti teroristi već krvotok privrede BiH, koji je u EU tržište investirao u vozila i opremu u vrijednosti od preko 4 milijarde eura”.

Od Delegacije EU traže da se uključe u reakcije i obezbijede da sporazum AETR bude primijenjen u praksi, i to ne samo na vozače, nego i na cjelokupnu transportnu industriju BiH.

Također poručuju da ukoliko se EU ogluši o realne odredbe sporazuma i digitalni okvir izračunavanja boravka profesionalnog vozača od 2.160 sati u šest mjeseci, a u AETR-u je jasno definirano da se boravak računa kao “odmor od 9 sati u 24 sata”, to će to biti “loš znak i pokazatelj nepostojanja iskrenih partnerskih odnosa”.

Zahtjevi Konzorcija logistika BiH upućeni Delegaciji EU uključuju hitnu intervenciju i zvanično obavještenje državama članicama EU o obavezi poštovanja AETR-a i SSP-a, uspostavu mehanizma za sprječavanje neosnovanog hapšenja i sankcioniranja bh. vozača.

Osim navedenih, upućena su još dva zahtjeva, i to uklanjanje svih oblika diskriminacije u tretmanu prevoznika iz BiH na EU tržištu i poštovanje i primjena digitalnih mehanizama evidencije boravka vozača prema AETR definicijama.

U pismu upućenom visokom predstavniku Schmidtu navedeni su razlozi za protest, a to su donošenje i primjena podzakonskih akata bez konsultacija sa sektorom, nepostojanje koordinacije između državnih, entitetskih i lokalnih institucija, neprimjena međunarodnih sporazuma (AETR, SSP) i EU praksi te neefikasni granični prelazi i carinske procedure i kašnjenje u digitalizaciji ključnih procesa, eCMR i NCTS).

Također su naveli i zahtjeve upućene OHR-u, između ostalih, popust od 50 posto na putarine/cestarine kroz jedinstveni TAG sistem i smanjenje zadržavanja na granicama.

Konzorcij je izrazio očekivanje da Ured visokog predstavnika podrži reformski proces, osigura transparentnu primjenu međunarodnih sporazuma i spriječi daljnje urušavanje transportnog sektora.

U ime Plenuma Konzorcija logistike BiH pisma je uputio koordinator zajedničkih poslova Velibor Peulić, saopćeno je iz te organizacije.

