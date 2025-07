U BiH moguće penzionisanje sa 12 godina staža, ali postoji ključni uslov

Po zaprimanju zahtjeva, kantonalna služba za zapošljavanje podnosi pojedinačne zahtjeve nadležnoj kantonalnoj administrativnoj službi Zavoda za PIO radi izračuna penzijskog staža, odnosno staža osiguranja, kako bi se ocijenilo ispunjava li podnosilac zahtjeva uslove.

Iako je zakonom definirano da je za ostvarivanje minimalne penzije u Federaciji BiH potrebno najmanje 15 godina staža, ovo pravo je moguće ostvariti i sa tri godine manje.

Dakle, u ovom bh. entitetu nakon navršenih 65 godina starosti penziju mogu primati i osobe koje su radile svega 12 godina, ali pod jednim uslovom. Ovo pravilo važi samo za one koji imaju 62 godine ili manje.

Naime, stanovnici Federacije BiH kojima nedostaju tri godine radnog staža za penziju, a imaju 62 godine ili manje, mogu ostvariti pravo na penziju bez ponovnog zapošljavanja, i to na način da im Služba za zapošljavanje dokupi potrebni staž.

Nezaposlena osoba kojoj nedostaju do tri godine staža

Kako je definisano Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Služba za zapošljavanje može dokupiti najviše tri godine staža. Prema navedenom zakonu, nezaposlena osoba kojoj nedostaju do tri godine staža ima pravo da joj se uplate doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje sve do ispunjenja uslova za starosnu, prijevremenu ili povoljniju penziju.

Cilj ove zakonske odredbe jeste omogućiti dostojanstven odlazak u penziju osobama koje su godinama radile, ali iz različitih razloga nisu uspjele ostvariti puni staž, uz uslov da su cijelo to vrijeme bile prijavljene na Službu za zapošljavanje. Ovo pravo se odnosi i na posebne kategorije, uključujući ratne vojne invalide, pripadnike Oružanih snaga RBiH, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja…

Prema pomenutom zakonskom propisu, nezaposlena osoba koja je prijavljena nadležnoj službi za zapošljavanje, a kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža da bi stekla uslove za starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, mora to vrijeme provesti u osiguranju, i to najranije od 29. decembra 2000. godine, kada je ovaj zakon stupio na snagu. Zahtjev za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi nezaposlena osoba u Službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta, gdje se zahtjev i kompletira.

Potvrda kao dokaz

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti:

– obrazac zahtjeva za dokup staža (ručno potpisan od strane podnosioca, fizičkog lica – nezaposlene osobe);

– originalnu radnu knjižicu ili ovjerenu kopiju, odnosno izjavu o izgubljenoj ili uništenoj radnoj knjižici,

– te umjesto nje potvrdu o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne službe za penzijsko i invalidsko osiguranje kao dokaz staža osiguranja.

Potvrdu o statusu nezaposlene osobe (potvrda iz službene evidencije) izdaje nadležna općinska služba za rad u Federaciji BiH. Takođe je potrebno dostaviti saglasnost za uračunavanje posebnog staža u penzijski staž, kao i potvrdu o pripadnosti Oružanim snagama (Federalno ministarstvo odbrane, FMUP), za one kategorije penzija kod kojih postoji zakonska mogućnost da se taj staž uračuna u ukupni penzijski staž – 62 godine starosti i 40 godina staža, odnosno 65 godina starosti i 20 godina staža.

Dokaz o stažu iz radnog odnosa na području RS-a

Takođe su potrebni i dokazi o priznavanju staža od inostranih nosilaca osiguranja ako ih osoba posjeduje (npr. iz Hrvatske, Italije, Njemačke itd.), kao i dokaz o stažu iz radnog odnosa na području RS-a (ako osoba posjeduje AM obrazac, PIO listing Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS-a).

Po zaprimanju zahtjeva, kantonalna služba za zapošljavanje podnosi pojedinačne zahtjeve nadležnoj kantonalnoj administrativnoj službi Zavoda za PIO radi izračuna penzijskog staža, odnosno staža osiguranja, kako bi se ocijenilo ispunjava li podnosilac zahtjeva uslove. Nakon provedenog postupka izdaje se potvrda i s pratećom dokumentacijom dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, prenosi Večernji list.