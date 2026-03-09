Ljekari u TK upozoravaju na odlazak kadra i najavljuju proteste

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona upozorio je na dugogodišnje nerazumijevanje i, kako navode, maćehinski odnos vlasti prema ljekarima u tom kantonu, zbog čega su primorani tražiti rješenja koja su u većini drugih kantona u Federacija Bosne i Hercegovine već odavno regulisana.

Iz Sindikata ističu da takav odnos vlasti direktno doprinosi odlasku ljekara iz javnog zdravstvenog sistema.

Prema njihovim podacima, u posljednjih pet godina iz Bosna i Hercegovina otišlo je više od 1.200 doktora, dok Tuzlanski kanton trenutno ima oko 200 specijalista manje nego što je potrebno za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Sindikat podsjeća da ljekari u Tuzlanskom kantonu rade deset sati mjesečno više od kolega u drugim kantonima, dok su koeficijenti za obračun plata i dalje niži nego u Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su povećanja plata već provedena i gdje se uskoro očekuju novi pregovori o dodatnim povećanjima.

Kako navode, osnovni zahtjev ljekara je izjednačavanje koeficijenata za obračun plata s kolegama iz drugih kantona kako bi, ističu, bio priznat stvarni obim rada, odgovornost i složenost posla.

Sindikat upozorava i na veliko opterećenje zdravstvenih radnika. Prema preporukama Europska unija, jedan ljekar bi trebao brinuti o najviše 250 pacijenata, dok u Hrvatska taj broj iznosi oko 330 pacijenata po ljekaru. U Tuzlanskom kantonu, tvrde iz Sindikata, jedan ljekar u prosjeku brine o više od 1.000 pacijenata.

Poseban problem, kako navode, predstavlja činjenica da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji u Federaciji BiH, a zdravstvene ustanove u Tuzli zbrinjavaju i pacijente iz drugih kantona, Brčko distrikt te dijelova RS-a.

Iz Sindikata naglašavaju da ne traže veće plate od kolega u drugim kantonima, već korekciju koeficijenata kako bi primanja bila barem približna onima u Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom i Sarajevskom kantonu.

Upozoravaju da bi nastavak ovakve politike mogao dovesti do daljeg odlaska stručnog kadra, što bi građani najviše osjetili kroz smanjenu dostupnost zdravstvenih usluga i duže liste čekanja.

Zbog toga će Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona u petak i subotu, 13. i 14. marta, organizovati proteste u Tuzli. Iz Sindikata ističu da će skupovi biti održani tokom vikenda kako bi se na minimum svela mogućnost da pacijenti osjete posljedice protesta, te da će učestvovati samo ljekari koji tih dana nisu u radnoj obavezi.

