U FBiH privremeno obustavljena distribucija BCG vakcine bugarskog proizvođača

Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. 10. 2026. godine privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd. u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ova je preporuka donesena preventivno, iz predostrožnosti i radi daljnje istrage, u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se cijepe i pažljiva procjena svih dostupnih informacija temeljna su načela kojima se vodimo u provedbi programa.

BCG cjepivo navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene.

O ishodu istrage, daljnjim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravodobno obaviješteni, objavio je Zavod za javno zdravstvo FBiH.