Ponedjeljak, 22 Septembra, 2025
U Gračanici pronađeno beživotno tijelo muškarca, žena privedena

U Gračanici je juče Služni hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, prijavljeno da je u jednoj porodičnoj kući povrijeđena muška osoba. Nakon prijave, na lice mjesta upućeni su policijski službenici PS Gračanica, kao i SHMP Doma zdravlja Gračanica, gdje je od strane dežurnog ljekara konstatovana, smrt 66.-ogodišnje muške osobe iz Gračanice.

Na mjesto događaja upućeni su istražitelji OKP PU Gračanica i uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a koja će provesti uviđaj, a istim će rukovoditi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Po nalogu dežurnog tužioca, ženska osoba (1962) iz Gračanice koja se dovodi u vezu sa navedenim događajem zadržana je do odluke postupajućeg tužioca. U toku je istraga i utvrđivanje činjeničnog stanja u cilju rasvjetljavanja i kvalifikacije događaja, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona

