U kamionu nađeno 38 migranata, krili ih među drvima

Među drvnim sortimentima policija Republike Srpske pronašla je 38 migranata tokom kontrole i pretresa kamiona u mjestu Draksenić, u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom, a tom prilikom je uhapšen državljanin Crne Gore.

Kako su istakli, riječ je o 25 državljana Republike Kine, 12 državljana Turske i jednom državljaninu Iraka.

Državljanin Crne Gore osumnjičen je za krivično djelo krijumčarenje ljudi.

“Lice lišeno slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u Tužilaštvu BiH na dalje postupanje, a o svemu navedenom je obavještena i Služba za poslove sa strancima BiH”, naveli su iz policije.