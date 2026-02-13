Memorijalni centar Srebrenica izložio radove djece Srebrenice koje su radili sa Erdoanom Morankićem

Povodom tragične smrti Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i mladog, perspektivnog slikara iz Brčkog, Memorijalni centar Srebrenica izražava duboku tugu i iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama.

“Erdoan Morankić ostavio je snažan trag kroz svoj umjetnički rad, ali i kroz posvećenost zajednici. Kao jedan od voditelja radionice „Crtamo srcem – od Sarajeva do Srebrenice“, održane prošlog maja u Memorijalnom centru Srebrenica, s posebnom pažnjom i toplinom radio je s djecom Srebrenice, ohrabrujući ih da kroz crtež izraze emocije, sjećanja i vlastito viđenje svijeta. Zbog toga ćemo danas predstaviti radove djece Srebrenice u Biblioteci Memorijalnog centra Srebrenica nastale upravo tokom te radionice. Ovi radovi svjedoče o zajedničkom stvaranju, povjerenju i prostoru u kojem umjetnost postaje način povezivanja i dijaloga, te ostaju trajni podsjetnik na Erdoanovu posvećenost, senzibilitet i vjeru u snagu umjetnosti”, poručili su iz Memorijalnog centra Srebrenica.

Podsjetimo, ovaj mladi i talentovani Brčak (2003) smrtno je stradao u jučerašnjoj stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

U jučerašnjoj nesreći u Sarajevu povrijeđena je i djevojka od 17 godina kojoj je amputirana noga. Prema posljednjim informacijama i dalje je životno ugrožena.

Tri pacijenta koja su jučer, nakon saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo tramvajsko vozilo, primljena na Kliniku urgentne medicine KCUS-a, nakon provedenih potrebnih dijagnostičko-terapijskih procedura otpuštena su iz KCUS-a – saopćili su iz ove ustanove.

Vozač tramvaja je uhapšen.