Udruženje poljoprivrednika FBiH traži proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo.

Kako navode iz Udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50 posto. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu.

Iz Udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju.

Upozorili su da, ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije BiH.

– Ako se ništa ne uradi, prijeti masovno zatvaranje farmi. Sve što ulazi u proces proizvodnje je skuplje, dok otkupne cijene i dalje padaju – poručili su iz Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.