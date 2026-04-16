U Srebreniku izgradjen teren sa umjetnom travom

U Srebreniku je uspješno realizirana izgradnja terena sa umjetnom travom dimenzija 70 x 40 metara. Ovaj teren moći će se koristiti kao tri mala nogometna terena, u potpunosti će biti ograđen i osvijetljen, što će omogućiti njegovo korištenje i u večernjim satima.

Time je ova sredina dobila moderan, funkcionalan i pristupačan sportski prostor prilagođen potrebama svih generacija.

Vrijednost projekta iznosi 178.681,76 KM sa PDV-om, uz dodatnih oko 60.000 KM za pripremne radove. Projekat je realiziran uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i Grada Srebrenika, kao rezultat jasnog opredjeljenja da sport i mladi budu u centru razvoja zajednice.

-“Ovo je historijsko ulaganje kojim stvaramo znatno bolje uslove za bavljenje sportom, razvoj talenata i zdrav način života. Umjetna trava omogućava intenzivno i svakodnevno korištenje bez oštećenja, što je posebno važno za sportske kolektive, škole ali i rekreativce.

Ono što ovaj projekat čini još značajnijim jeste činjenica da je dio šire vizije, kojom prostor koji je donedavno bio zapušten, a danas pretvaramo u modernu zonu sporta, rekreacije i odmora u samom srcu grada.

Srebrenik ovim dobija novu urbanu cjelinu, zelenu sportsko rekreativnu zonu koja će služiti svima: djeci, mladima, sportistima, porodicama i rekreativcima. Prostor za trening, druženje i kvalitetno provedeno vrijeme”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.