U srijedu U Gradačcu otvaranje 52. Sajma šljive

Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive bit će održan u Gradačcu od 27. do 30. augusta, najavljeno je.

Očekuje se dolazak brojnih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, a prema najavama organizatora, Sajam će otvoriti premijer Vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Dva sata prije otvaranja, gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović bit će domaćin prijem za zvaničnike i goste, koji će biti upriličen u kompleksu Kule Husein-kapetana Gradaščevića.

Sajam će ponuditi niz privrednih, turističkih i kulturno-zabavnih sadržaja. Gradačačke plave noći u srijedu otvaraju se tradicionalnim vatrometom sa Kule Husein-kapetana Gradaščevića i koncertom Enesa Begovića.

Pokrovitelji su: Vlada Federacije BIH, Vlada Tuzlanskog kantona, Vanjskotrgovinska komora BiH, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Oficijelni sponzor je Mliječna industrija Mi99 d.o.o. Gradačac

Grad Živinice, Općina Sanski Most, Grad Srebrenik i Grad Gračanica su gradovi-partneri a sponzori su: Lactalis BH, Razvojna banka FBiH, Agroklub, ASA banka, Turistička zajednica TK, Zemax, Auto servis „Omerčić“, Europlakat BH.