Utorak, 26 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Džumhur poslije troiposatne borbe ispao s US Opena

By admin
0
20

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur ispao je u prvom kolu posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni – US Opena.

Od Džumhura, trenutno 61. igrača svijeta, bolji je bio Kanađanin Gabriel Diallo, 33. teniser s ATP-liste, koji je slavio sa 3:1, po setovima 7:6, 4:6, 7:5, 7:5.

Bitka u New Yorku trajala je gotovo tri i po sata.

Diallo će u narednoj rundi igrati protiv Španca Jaumea Munara.

Za utjehu Džumhuru je bogati nagradni fond US Opena. Nastup u prvoj rundi osigurao mu je 110.000 dolara.

Prethodni članak
U srijedu U Gradačcu otvaranje 52. Sajma šljive
Naredni članak
Danas sunčano i toplo do 30°C, promjena vremena stiže krajem sedmice
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a