Džumhur poslije troiposatne borbe ispao s US Opena

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur ispao je u prvom kolu posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni – US Opena.

Od Džumhura, trenutno 61. igrača svijeta, bolji je bio Kanađanin Gabriel Diallo, 33. teniser s ATP-liste, koji je slavio sa 3:1, po setovima 7:6, 4:6, 7:5, 7:5.

Bitka u New Yorku trajala je gotovo tri i po sata.

Diallo će u narednoj rundi igrati protiv Španca Jaumea Munara.

Za utjehu Džumhuru je bogati nagradni fond US Opena. Nastup u prvoj rundi osigurao mu je 110.000 dolara.