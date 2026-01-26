U Tuzli i Banovićima uskoro nove fotonaponske elektrane na rudarskim poljima

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije saopćeno je da su oba doma Parlamenta Federacije BiH prihvatili Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), čime je dat snažan institucionalni impuls realizaciji Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da je ovom odlukom, otvoreno novo izuzetno važno poglavlje u procesu pravedne tranzicije Federacije BiH.

– Zahvaljujem svim parlamentarcima koji su prepoznali stratešku važnost ovog projekta. Više od godinu dana, u partnerstvu sa Svjetskom bankom, radili smo na pripremi projekta vrijednog skoro 80 miliona eura, koji donosi konkretnu podršku rudnicima Kreka, Banovići i Zenica, ali i jačanje kapaciteta institucija zaduženih za provođenje energetske tranzicije – naglasio je ministar Lakić.

Pojasnio je da projekt obuhvata i rekultivaciju degradiranog zemljišta, razvoj solarnih energetskih kapaciteta, kao i programe zapošljavanja i prekvalifikacije radnika u rudarskim zajednicama, s ciljem stvaranja održivih ekonomskih alternativa.

Poseban akcenat stavljen je na odgovorno zatvaranje Rudnika Zenica, uz socijalno zbrinjavanje uposlenika i otvaranje novih radnih mogućnosti za lokalno stanovništvo.

– Pravedna tranzicija mora biti pravedna i prema ljudima. Ovaj projekt donosi dugoročne koristi, smanjenje zagađenja, novu namjenu industrijskog zemljišta i jače uslove za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. To je korak ka modernijem energetskom sektoru i snažnija podrška zajednicama koje su decenijama nosile industrijski razvoj Federacije BiH – poručio je ministar Lakić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.