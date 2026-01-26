MUP TK: Zahvaljući brzoj reakciji policije i saradnji građana, spriječena eskalacija na Dubravama

Nakon tučnjave u Dubravama Gornjim u blizini Aerodroma Tuzla, oglasili su se iz Uprave policije MUP-a TK te kazali da je brzom intervencijom i saradnjom građana, spriječena dalja eskalacija.

“Policijskoj stanici Živinice je 24. januara oko 21.55 sati prijavljeno da je u mjestu Dubrave Gornje u toku tuča više osoba. Na teren je upućeno više policijskih patrola iz Živinica, Banovića i Tuzle, kao i specijalizovane jedinice Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, istražitelji OKP-a PU Živinice, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle.

Po dolasku na mjesto događaja zatečen je veći broj osoba, dok se dio učesnika pokušao udaljiti u obližnje područje. Iz Uprave policije MUP-a TK navode da su policijski službenici pravovremenim i koordiniranim djelovanjem locirali učesnike, pronašli ih i priveli u službene prostorije, gdje su, pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca, zadržana ukupno 93 učesnika tuče. Tokom istrage utvrđeno je da su u sukobu učestvovali navijači fudbalskih klubova Crvena zvezda i Hajduk.

U tuči su povrijeđene 23 osobe, državljani BiH iz entiteta Republika Srpska i državljani Republike Hrvatske. Četiri osobe zadobile su teške tjelesne povrede, među njima i jedan policijski službenik Uprave policije MUP-a TK, dok je 18 osoba lakše povrijeđeno. Za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice i Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK utvrdili su da se 14 osoba direktno dovodi u vezu s krivičnim djelom, među njima 11 državljana Republike Hrvatske i tri državljana Bosne i Hercegovine. Oni su, prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca, lišeni slobode, a nakon kriminalističke obrade 25. januara su, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Iz Uprave policije MUP-a TK zahvalili su se građanima, mještanima Dubrava Gornjih, navodeći da su pravovremenom prijavom i podrškom policijskim službenicima na terenu doprinijeli lociranju i privođenju velikog broja učesnika, kao i sprečavanju daljeg narušavanja javnog reda i mira” – saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.