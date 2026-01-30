Održan Izbor sportiste godine TK: U 2025. godini najbolji Bakir Musić i Stefani Krešić, među dobitnicima najviših priznanja i Elvis Šerifović

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli sinoc je održana manifestacija Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, koja je po 32. put okupila najbolje sportiste, sportske kolektive, trenere i sportske radnike iz cijelog kantona.

Centralna priznanja večeri pripala su atletičaru Bakiru Musiću i karatistkinji Stefani Krešić, koji su svojim rezultatima obilježili sportsku godinu na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Za najboljeg sportistu Tuzlanskog kantona proglašen je Bakir Musić, član Atletskog kluba Sloboda Tehnograd Tuzla, jedan od najperspektivnijih sprintera Bosne i Hercegovine. Iako rođen 2006. godine i još uvijek formalno junior, Musić je tokom cijele sezone ravnopravno nastupao u seniorskoj konkurenciji, gdje je osvajao medalje i bilježio vrhunske rezultate. Posebno se izdvajaju njegovi plasmani na zvaničnim rang-listama za 2025. godinu, među kojima su prvo mjesto na Balkanskoj U20 listi na 300 metara, četvrto mjesto na Evropskoj U20 listi u istoj disciplini te plasman među 50 najboljih mladih sprintera svijeta. Najveći uspjeh karijere ostvario je na Evropskom juniorskom prvenstvu u Tampereu, gdje je u disciplini 200 metara osvojio visoko peto mjesto, što je jedan od najboljih rezultata bosanskohercegovačkog sprinta uopće. Tokom godine upisao je i šest nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine te oborio više državnih rekorda u mlađim i seniorskoj konkurenciji.

Titulu najbolje sportistkinje Tuzlanskog kantona u pojedinačnim sportovima ponijela je Stefani Krešić, članica Karate kluba „DO“ Tuzla i dugogodišnja reprezentativka Bosne i Hercegovine. Krešić se karateom bavi više od petnaest godina, a iza sebe ima bogatu kolekciju medalja s domaćih, balkanskih i evropskih takmičenja. U 2025. godini osvojila je bronzanu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Poljskoj, zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Crnoj Gori, te titulu seniorske prvakinje Bosne i Hercegovine u disciplini borbe preko 68 kilograma. Ovo joj je šesta titula najbolje sportistkinje Tuzlanskog kantona, čime se svrstala među najtrofejnije dobitnike ovog priznanja u njegovoj historiji.

Perspektivni sportisti

Priznanja za perspektivne sportiste dobili su:

Nikola Pavljašević (AK „Sloboda Tehnograd“ Tuzla), Haris Dedić (Kungfu wushu sanda klub „Lei Tai“ Tuzla), Benjamin Demirović (TK „Sloboda“ Tuzla), Hamza Hamzić (KBS Tuzla) i Berina Brković (KK „Winner“ Tuzla).

Mlađe selekcije

Za najuspješnije kadete i kadetkinje proglašeni su:

Alem Elezović, Nejra Konaković, Ema Čabrić, Šejla Aščić, Kenan Ahmetović, Ena Bećirović, Ado Mešić i Nađa Đulović.

U kategoriji najuspješniji junior/juniorka priznanja su pripala:

Meliki Mujkić, Isi Zildžiću, Bakiru Mešaliću, Ameru Bećiroviću, Nedimu Osmanbegoviću i Zani Kunosić.

Seniori, treneri i ekipe

Za najuspješnije trenere u 2025. godini proglašeni su:

Admir Đerzić, Mirsada Suljkanović-Selimović, Kada Delić-Selimović, Loren Šarić, Anel Hrustić i Mesud Selimović.

Titulu najuspješnijih sportskih ekipa ponijeli su:

Rukometni klub „Konjuh“ Živinice, Košarkaški klub RMU Banovići i AK „Sloboda Tehnograd“ Tuzla.

Za najuspješnije seniore/seniorke proglašeni su:

Mirza Modrić, Muris Đug, Dejan Ivanović i Boris Balta.

Posebna priznanja

Posebno priznanje sportski ambasador Tuzlanskog kantona dodijeljeno je FIBA sudiji Ademiru Zurapoviću, dok su za dugogodišnji doprinos sportu nagrađeni Vlatko Glavaš, Jadran Laseović, Rizah Mešković, Faruz Tulumović, Admir Šerifović, Elvir Ćorhodžić, Dževad Junuzović, Tahir Muminović i Jasmin Gavranović.

Nagrade za sportiste osobe sa invaliditetom

U kategoriji perspektivnog sportiste osobe sa invaliditetom priznanje je pripalo Ensaru Durakoviću iz Sportskog kluba osoba sa invaliditetom „Živinice“, mladom sportisti koji je u protekloj godini pokazao izuzetan napredak i potencijal za vrhunske rezultate.

Za najuspješnije sportske ekipe osoba sa invaliditetom proglašeni su Sportski klub invalidnog sporta „Sinovi Bosne“ Lukavac, Klub invalidskog košarkaša „Zmaj“ Gradačac i Sportski klub osoba sa invaliditetom „Tuzla“, koji su tokom godine ostvarili zapažene ekipne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Priznanja za najuspješnije trenere osoba sa invaliditetom uručena su Fahrudinu Muharemoviću iz SKISO „Sinovi Bosne“, Bećiru Džiniću iz SKOSI „Živinice“ i Ševalu Malčinoviću iz Saveza sporta osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, za njihov dugogodišnji rad i izuzetan doprinos razvoju sporta osoba sa invaliditetom.

U kategoriji najuspješnijih seniora osoba sa invaliditetom nagrađeni su Jozo Kaldrmdžić iz SKOSI „Živinice“, Senad Mešić iz KIK „Zmaj“ Gradačac i Zinaida Bašić iz SKOSI „Tuzla“, sportisti koji su svojim rezultatima i sportskim ponašanjem obilježili takmičarsku godinu.

Najviše priznanje u konkurenciji osoba sa invaliditetom, za najuspješnijeg sportistu, dodijeljeno je Safeti Jagodić iz SKOSI „Živinice“ i Elvisu Šerifoviću iz SKISO „Sinovi Bosne“, koji su tokom 2025. godine ostvarili vrhunske sportske rezultate i dostojno predstavljali Tuzlanski kanton na brojnim takmičenjima.

Zanimljiv kulturno zabavni program

Svečanu dodjelu priznanja upotpunio je bogat muzičko-scenski program u kojem su nastupili Vokalni ansambl Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Plesni studio Sandoval Tuzla sa hip-hop grupom Black Illusion Crew, glumci Melisa Smajić i Mirza Mujagić, te freestyle fudbaler Mad Delić, koji su zajedničkim nastupima spojili muziku, glumu, ples i sport.

Organizator manifestacije bio je Sportski savez Tuzlanskog kantona uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, pokrovitelj je bila Vlada Tuzlanskog kantona, dok je Bosanski kulturni centar TK bio suorganizator događaja. Manifestacija je emitovana u direktnom prijenosu na RTV Tuzlanskog kantona.

Izvor: Tuzlainfo.ba