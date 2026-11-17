Gorivo u BiH moglo bi dodatno pojeftiniti u narednih pet do sedam dana. Stručnjaci očekuju pad cijena benzina i dizela zbog jeftinije nafte.

Iako su cijene naftnih derivata na dijelu benzinskih pumpi u BiH snižene, ispunjeni su uslovi za dodatni pad, poručuju stručnjaci.

Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavile su i danas, u ponedjeljak, 16. novembra, da tonu, usljed očekivanja da će doći do viška ponude, čemu doprinosi normalizacija isporuka s Bliskog istoka, ali i slabija potražnja iz Kine.

Šta je uticalo na pad?

Prema podacima s tržišta, fjučersi na naftu tipa Brent pali su za 54 centa, odnosno 0,6 odsto, te se barelom trgovalo po cijeni od 95,30 dolara.

Naime, isporuke nafte s Bliskog istoka kroz Ormuski moreuz su se gotovo potpuno vratile na predratni nivo, što je obradovalo i domaće stručnjake, koji najavljuju lijepe vijesti za vozače u BiH. Doza opreza, međutim, i dalje postoji.

“Gledajući trenutnu cijenu barela nafte, to je razlog za optimizam. Samo ne treba da izgubimo iz vida da se sve može promijeniti za 24 sata”, kaže za “Nezavisne novine” Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

Kakve su prognoze?

On naglašava da je pitanje prognoza za BiH “škakljivo”, ali i očekuje pojeftinjenje na našim benzinskim pumpama.

“Na ovu cijenu barela nafte realno je očekivati da dođe do značajnijeg pada cijena derivata na benzinskim pumpama. Vidimo da cijene benzina jesu snižene, ali sa dizelom je problem”, poručuje Bečarević.

Pojašnjava da bi dizel mogao biti još jeftiniji, ali moramo da gledamo i cjelokupnu sliku nabavke, jer na cijenu dosta utiču troškovi prevoza i osiguranja.

“Tako da, prema ovoj cijeni barela nafte, derivati bi mogli biti jeftiniji. U narednom periodu, realno je očekivati još jedan pad cijena. Moglo bi se to desiti u narednih pet do sedam dana, ali nemoguće je očekivati da derivati budu na cijenama kao prije”, istakao je Bečarević u izjavi za “Nezavisne novine”.

Koje pitanje je otvoreno?

U BiH je, kao i godinama unazad, otvoreno jedno pitanje – da li svjetske trendove na tržištu naftnih derivata u istom omjeru prate i domaći prometnici. U udruženjima za zaštitu potrošača smatraju da su neke pumpadžije nekorektne prema kupcima.

“Mi u BiH smo navikli da kada cijene bilo čega rastu na svjetskom tržištu, odmah se i kod nas podižu cijene. Međutim, kada se na svjetskom tržištu smanjuju cijene, kod nas ostaju stare ili se minijaturno smanjuju”, kaže Ferida Kulović, predsjednica Udruženja potrošača Kakanj.

Na potezu su, dodaje, tržišni inspektori, koji treba da kontrolišu propise o ograničenju marži.

“Ali, definitivno u nekim slučajevima se ne poštuju. Jesu li to stare zalihe kod njih, je li došlo do novih nabavki, to vam već ne mogu reći”, naglašava Kulovićeva u izjavi za “Nezavisne novine”.

Izjavu smo pokušali dobiti i od Đorđa Savića, predsjedavajućeg Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, ali nam se na pozive nije javio, niti je odgovorio na našu poruku.

Šta je jasan signal?

U međuvremenu, prema informacijama sa svjetskih tržišta, pritisak na pad cijena izvršili su podaci iz Azije, gdje je protok kineskih rafinerija u oktobru zabilježio pad, što tržišni analitičari tumače kao jasan signal smanjene potražnje za sirovom naftom.

Ovakva kretanja prate i prognoze Međunarodne agencije za energiju (IEA), iz koje je u petak saopšteno da će se globalno tržište nafte vratiti u višak ponude već u četvrtom kvartalu ove godine.

Razlog je brži oporavak izvoza s Bliskog istoka u odnosu na rast globalne potražnje za naftom, uprkos nastavku napada na pomorski saobraćaj.

“Trgovci prvi put od početka sukoba između SAD i Irana aktivno razmatraju mogućnost viška ponude, umjesto dugotrajnog perioda ograničenog snabdijevanja. Ta promjena tržišnih očekivanja jasno utiče na raspoloženje na tržištu”, izjavio je Tim Waterer, glavni analitičar kompanije “KCM Trade”.