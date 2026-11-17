Od danas (17.11.) ponovo jačanje južnog i jugozapadnog vjetra. Vjetrovito vrijeme će potrajati do subote(21.11.), a najjači udari vjetra nas očekuju sutra i u četvrtak(19.11.) u periodu od poslijepodne i navečer, kada će u većem dijelu zemlje biti jakih do olujnih udara juga.

Vrijeme promjenjivo uz povremeno kišu i pljuskove, lokalno praćene grmljavinom. Više padavina u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne.

Iznadprosječno toplo vrijeme uz dnevne temperature 13 do 17, lokalno do 19 °C. Usljed pojačanog južnog vjetra i jutra relativno topla.

Za vikend(21./22.11.) prema trenutnim prognozama slabljenje vjetra i zahlađenje, informiše BH Meteo.

Za veći dio BiH na snazi je žuto upozorenje, pa tako i za regiju Tuzla u periodu:

17.11.2026. od: 15:00 do: 23:59

Povremeno udari vjetra južnog smjera brzine 40-60 km/h.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.