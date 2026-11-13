Ambasada Bosne i Hercegovine u Švedskoj otvorila telefonsku liniju, očekuje se veliki broj navijača

Obzirom da se u narednim danima očekuje boravak većeg broja državljana Bosne i Hercegovine u Švedskoj, u slučaju neophodnosti za pružanjem konzularnih usluga Ambasada Bosne i Hercegovine u Stockholmu će imati otvorenu telefonsku liniju na broju +4684400540, objavila je Ambasada.

Građanima se savjetuje da sačuvaju navedeni broj kako bi u slučaju potrebe mogli kontaktirati Ambasadu Bosne i Hercegovine u Stockholmu.

Najveći broj posjetilaca očekuje se zbog sutrašnje utakmice nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Stockholmu, na koju će doputovati i brojni bh. navijači.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje u Stockholm, gdje je u subotu očekuje jedan od najvažnijih susreta u ovogodišnjem izdanju Lige nacija. Izabranici Sergeja Barbareza odmjerit će snage sa Švedskom u petom kolu takmičenja.

Duel Švedske i Bosne i Hercegovine igra se u subotu, 14. novembra, s početkom u 20:45 sati na Strawberry Areni u Solni, nedaleko od Stockholma.