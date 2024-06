U većem dijelu BiH sunčano uz umjerenu oblačnost

U sjevernim područjima Bosne jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 14, a dnevna od 23 do 25 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.