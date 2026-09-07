U Visokom održana humanitarna trka i šetnja za djecu oboljelu od raka

Postoje trke koje se trče zbog rezultata. Postoje one koje se trče zbog nekoga. Upravo takva je humanitarna trka i šetnja „Zlatni krug Sparkasse“, koja je održana ove nedjelje u Visokom, u organizaciji Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“, u saradnji sa JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko i Gradom Visoko.

“Zlatni krug Sparkasse” i ove godine je okupio građane, porodice, rekreativce, profesionalne trkače i sve ljude koji su željeli dati svoj doprinos stvaranju društva u kojem nijedno dijete oboljelo od raka ne mora svoju najtežu životnu bitku voditi samo, saopćeno je iz Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“.

Posebno važna poruka ovogodišnjeg događaja jeste da će sva sredstva prikupljena od humanitarne trke biti namijenjena rehabilitaciji oboljele i liječene djece. Na taj način podrška koju su učesnici i donatori pružili ne završava na dan trke, ona se pretvara u konkretnu pomoć djeci tokom i nakon liječenja, pružajući im mogućnost kvalitetnijeg oporavka i povratka svakodnevnom životu.

„Zlatni krug Sparkasse“ nije samo sportski događaj. To je simbol zajedništva i podrške djeci i njihovim porodicama.

Bez obzira na to da li su učesnici trčali, šetali ili prisustvovali kao podrška, svaki njihov korak nosio je važnu poruku. Svaki pređeni kilometar, svaka kupljena majica i svaka donacija dio su zajedničkog napora da djeci koja se suočavaju s rakom pružimo podršku onda kada im je najpotrebnija.

Poseban simbol događaja je bila zlatna majica, koja predstavlja zagrljaj djeci koja se liječe, podršku njihovim roditeljima i podsjetnik da zajedno možemo biti njihova snaga.

Septembar je širom svijeta posvećen podizanju svijesti o dječjem raku. Zlatna vrpca simbol je hrabrosti mališana koji svakodnevno prolaze kroz izazove koje nijedno dijete ne bi trebalo upoznati.

Zato „Zlatni krug Sparkasse“ upravo u ovom mjesecu šalje snažnu poruku, djeca oboljela od raka i njihove porodice nisu sami.

Ovogodišnji ambasadori događaja su bili Amra Džeko, dugogodišnja prijateljica i podrška djeci oboljeloj od raka, te Afan Habibović, mladić čija je životna priča simbol pobjede, hrabrosti i nade.

Afan je kao dječak pobijedio tumor na mozgu, a upravo je njegova ideja 2021. godine pokrenula priču o „Zlatnom krugu“. Danas, zajedno s Amrom Džeko, poziva građane da budu dio kruga koji djeci šalje najvažniju poruku: “Niste sami”.

Organizacija humanitarnog događaja poput „Zlatnog kruga Sparkasse“ bila je moguća zahvaljujući partnerima, sponzorima i donatorima koji prepoznaju njegov značaj i važnost kontinuirane podrške djeci oboljeloj od raka.

Fena/federalna.ba