Velika promjena na hrvatskim autocestama: Evo šta čeka vozače iz BiH

Od marta 2027. Hrvatska uvodi naplatu autocesta bez rampi. Vozači iz BiH moći će i dalje koristiti ACC TAG bez dodatne registracije.

Na autocestama u Republici Hrvatskoj 1. marta 2027. godine kreće s primjenom novi elektronički sistem naplate (ESNC), koji će omogućiti slobodan protok vozila bez zaustavljanja i rampi, čak i pri brzinama do 130 kilometara na sat.

Tehnologija novog sistema temelji se na uporabi ENC uređaja i automatskom očitavanju registarskih pločica putem kamera.

Građani Bosne i Hercegovine koji su ranije ACC TAG uređaje Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH uvezali sa sistemom Hrvatskih autocesta (HAC), moći će nastaviti koristiti svoje uređaje bez potrebe za dodatnom registracijom.

“Prelazak HAC-a na novi sistem naplate ne mijenja postojeći koncept korištenja ACC uređaja na autocestama u Republici Hrvatskoj te se nastavak interoperabilnosti očekuje bez prekida i bez promjena za krajnje korisnike“, naveli su iz Autocesta FBiH za Fenu.

Neće biti nikakvih promjena ni kada se radi o naplati cestarine na mrežama hrvatskih autocesta putem ACC uređaja.

“Korisnici prilikom registracije ACC uređaj povezuju kreditnu karticu s TAG uređajem, a svaki prolazak autocestom kojom upravljaju Hrvatske autoceste, automatski se evidentira i naplaćuje putem HAC sistema. Korisnici pritom ostvaruju popuste koje definiraju Hrvatske autoceste, a koji trenutno iznose približno 22 posto. Dopuna ACC računa u sistemu JP Autoceste FBiH i dalje se koristi za vožnju autocestama u Federaciji BiH te nije povezana s naplatom prolazaka na mreži Hrvatskih autocesta”, pojašnjavaju iz Autocesta FBiH.

Tragom ovih promjena u susjedstvu, iz JP Autoceste FBiH ističu kako kontinuirano prate tehnološke trendove i iskustva drugih upravitelja autocesta, uključujući i rješenja koja uvode Hrvatske autoceste.

Međutim, naglašavaju kako je riječ o iznimno složenim projektima koji zahtijevaju značajne investicije, prilagodbu postojeće infrastrukture, izmjene poslovnih procesa te odgovarajući regulatorni okvir. Zbog toga je, kako navode iz JP Autoceste FBiH, u ovom trenutku prerano govoriti o konkretnim rokovima ili modelu eventualne implementacije takvog sistema u Federaciji BiH.

Autoceste FBiH do sada su prodale približno 145.000 ACC TAG uređaja, uz oko 85.000 aktivnih korisnika.

Kada je riječ o interoperabilnosti sistema elektroničke naplate cestarine između JP Autoceste FBiH i Hrvatskih autocesta, u sistemu JP Autoceste FBiH trenutno je aktivirano približno 4.000 ENC uređaja Hrvatskih autocesta za korištenje na autocestama u Federaciji BiH.

S druge strane, JP Autoceste FBiH ne raspolažu podacima o broju bosanskohercegovačkih ACC uređaja koji su registrirani za korištenje u Hrvatskoj, kao ni o učestalosti njihovih prolazaka.