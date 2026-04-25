Vikend donosi toplo vrijeme, naredna sedmica novi preokret

Početkom naredne sedmice, u ponedjeljak i utorak, 27. i 28. aprila, doći će do porasta oblačnosti. Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a rijetko gdje moguća je slaba kiša ili kratkotrajan pljusak.

U Bosni će biti malo hladnije, za oko četiri do pet stepeni u odnosu na dane vikenda, dok će u Hercegovini ostati toplo i vrlo toplo.

Prema prognozi BH Meteo, od srijede, 29. aprila, očekuje se više oblačnosti i više padavina, a stiže i novo zahlađenje uz koje bi na planinama ponovo moglo biti snijega.