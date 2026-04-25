Prvi i drugi maj neradni dani u FBiH, praznik se ne prenosi na ponedjeljak

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je da su 1. i 2. maj neradni dani u Federaciji BiH, koji ove godine padaju u petak i subotu, nakon čega su mnogi pitali o tome da li se drugi dan praznika prenosi na ponedjeljak.

Prvi maj, koji se obilježava kao Međunarodni praznik rada, u Federaciji BiH se prema važećim propisima obilježava dva dana, 1. i 2. maja. Pravila su jasno definisana Zakonom o praznicima, koji precizira kada postoji mogućnost prenosa neradnog dana.

U slučaju da jedan od dana praznika pada u nedjelju, tada se neradni dan prenosi na prvi naredni radni dan. Međutim, takva odredba ne važi za subotu, koja se u zakonodavnom smislu ne tretira kao dan koji omogućava prenos praznika.

To konkretno znači da, iako 2. maj ove godine pada u subotu, ne postoji zakonski osnov da se neradni dan prebaci na ponedjeljak. Subota ostaje drugi neradni dan praznika, dok se rad u ponedjeljak nastavlja uobičajeno.

Ovakva praksa nije nova, ali svake godine izaziva dileme među građanima, posebno kada se praznici poklope sa vikendom.