Petak, 8 Augusta, 2025
Uhapšene dvije osobe zbog razbojništva u kladionici u Špionici

Policijski službenici Policijske uprave Srebrenik rasvijetlili su krivično djelo razbojništva koje je počinjeno 4. augusta u mjestu Špionica, na području grada Srebrenik. Nepoznata osoba je, uz prijetnju oružjem, izvršila pljačku nad radnicom sportske kladionice i tom prilikom otuđila određenu količinu novca.

Operativnim radom, istražitelji su došli do informacija koje ukazuju na moguće počinioce – riječ je o E.Z. (1993) iz Gračanice i B.D. (1989) iz Srebrenika. Dodatnom provjerom utvrđeno je da se ista lica dovode u vezu i s razbojništvom počinjenim istog dana na području općine Pelagićevo, zbog čega je uspostavljena saradnja s Policijskom upravom Bijeljina i PS Pelagićevo.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, 6. augusta su izvršeni pretresi stambenih objekata koje koriste osumnjičeni na području Gračanice i Srebrenika, kao i vozila koje koristi B.D. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal.

Osumnjičenima je oduzeta sloboda, a nakon kriminalističke obrade, E.Z. je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo. B.D. je predat policiji u Pelagićevu radi daljeg postupanja.

