Radovi na autoputu kroz Federaciju nakratko prekinuti zbog duga izvođačima tokom istrage banke

Turska kompanija “Cengiz” obustavila radove na dvije dionice izgradnje autoputa jer iz “Autocesta Federacije” šest mjeseci nisu uplatili tranšu od 60 miliona maraka za nastavak gradanje, pošto su sredstva Evropske investicione banke povučena zbog ranijih nepravilnosti. U trenutku pisanja teksta direktor “Cengiza” je rekao da to nije istina, a nekoliko sati poslije Odbor kompanije povukao je odluku o prestanku radova.

Dvije građevinske kompanije u utorak su na nekoliko sati obustavile radove na autoputu kroz Federaciju jer šest mjeseci nisu naplatili novac nakon što je kreditor zbog istrage obustavio isplate, potvrđeno je Detektoru iz Autocesta Federacije. Do kraja dana postignut je dogovor da se radovi nastave nakon što je Vlada Federacije izdvojila dodatnih 50 miliona maraka, saznaje Detektor.

Radnici turske građevinske kompanije “Cengiz“ i podizvođača radova bosanskohercegovačke kompanije “Euro-Asfalt“ u utorak su obustavili radove na dionici autoputa Medakovo – Ozimice pored Tešnja, potvrdili su u utorak Detektoru nezvanično izvori iz ove dvije kompanije.

Direktor “Autocesta Federacije” Denis Lasić u srijedu je za Detektor potvrdio da su u utorak dobili upozorenje izvođača jer već pola godine nisu naplatili svoje radove nakon što je Evropska investiciona banka (EIB) obustavila isplate kredita zbog istrage koju provode o utrošku sredstava.

“Bilo je to baš ozbiljno upozorenje od izvođača jer, nažalost, banka koja je tu kreditor nije platila situacije pola godine”, kazao je Lasić i objasnio da kasni isplata 60 miliona eura.

Potvrdio je da je Vlada Federacije morala odobriti dodatni novac kako bi izvođači nastavili radove i da s premijerom vrši pritisak na EIB da nastavi isplate.

“Vlada je odobrila 50 miliona maraka za tu dionicu samo da imaju zraka dok ne dođu EIB-ove pare”, kazao je Lasić.

“Mi kao ‘Autoceste’, evo i kao Vlada, uključio se premijer, stvarali smo pritisak prema banci. To će biti odobreno, u narednih 15 dana, ali kako bi izvođač mogao raditi jer to je 60 miliona eura situacije, i da ne bi zaustavljao radove, jer bi zaustavljanje radova baš bilo… jedina gora situacija od ovoga neplaćanja je zaustavljanje radova”, kazao je Lasić.

Dionica kod Tešnja jedna je od najskupljih na cijelom autoputu sa 360 miliona eura. Gradnja je počela 2023. i rok je 30 mjeseci.

Detektor nije u utorak od izvođača mogao zvanično potvrditi prekid radova, niti dug prema kompanijama.

Direktor “Cengiza“ Utku Gok rekao je tokom dana da informacija o obustavi radova nije tačna, ali kasnije nije odgovarao na pitanja o dogovoru o nastavku radova.

Iz “Cengiza“ i “Euro-Asfalta” nisu odgovorili na zvanični upit o obustavi radova.

Ugovor o izgradnji dionice autoceste Medakovo – Ozimice potpisan je u martu 2023. godine, a izvođač radova je “Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S.”. Izgradnja se finansira sredstvima Evropske investicione banke te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana kroz Agendu za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Lasić je za Detektor potvrdio da je EIB obustavio isplate zbog internih istraga koje vode o izgradnji autoputa kroz Federaciju.

“Oni su imali neke svoje interne istrage, kako idu finansijska sredstva dionicama pojedinim. Mi non-stop šaljemo neke odgovore, interne i vanjske revizije. Sve što nam traže smo poslali, mišljenja ministarstava finansija, sve smo opskrbili. Kao da nisu znali procedure. Ali, sve smo opremili, nemamo problema, ali sve s ciljem da izvođač dobije sredstva”, kazao je Lasić.

“Jednostavno te EIB-ove pare idu ka izvođaču, mi samo proslijedimo, mi smo tu kao jedan protočni bojler, kao kompanija ‘Autoceste’, i nemamo s tim sredstvima ništa. Bilo je nekih šumova u komunikaciji i u banci nisu znali kako idu procedure nakon deset-petnaest godina, ali obrazložili smo sve”, dodao je.

Detektor nije mogao dobiti komentar EIB-a.

Iz Vlade Federacije i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija nisu odgovorili na upite.

Portal Fokus je prije nekoliko sedmica otkrio da je jedan od većih kreditora infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini – OPEC Fond za međunarodni razvoj (OFID) obavijestio Vijeće ministara BiH da prekida dalje finansiranje projekata Javnog preduzeća “Autoceste FBiH”, uključujući i nastavak finansiranja postojećeg projekta poddionice Vranduk – Ponirak (dionica Poprikuše – Zenica sjever). O obustavi finansiranja izgradnje dionice nije bilo rasprave na Vijeću ministara.